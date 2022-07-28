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Pasaportsuz Giriş Başlayınca Akın Ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye?ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı. Kentin çarşı ve pazarlarında yoğunluk yaşandı.

  1. Resmi Gazete?de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye?ye pasaportsuz girişi başladı.

    Resmi Gazete?de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye?ye pasaportsuz girişi başladı.

  2. Kararı duyan Bulgaristan vatandaşları, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti, sınır kapısında kuyruk oluştu. Geçtiğimiz haftalarda turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı.

    Kararı duyan Bulgaristan vatandaşları, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti, sınır kapısında kuyruk oluştu. Geçtiğimiz haftalarda turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı.

  3. SOKAKLARDA ADIM ATACAK YER KALMADI Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan vatandaşların kalabalığından sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

    SOKAKLARDA ADIM ATACAK YER KALMADI Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan vatandaşların kalabalığından sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

  4. Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Sevgi Raşonova, "Kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. Türkiye'nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz" dedi.

    Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Sevgi Raşonova, "Kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. Türkiye'nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz" dedi.

  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgar vatandaşların Türkiye'ye pasaportsuz gelebileceğini açıklamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bostanpazarı esnafı Metin Doğan, kararı duyan turistlerin Edirne'ye akın ettiğini ve işlerinin hareketlenmeye başladığını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgar vatandaşların Türkiye'ye pasaportsuz gelebileceğini açıklamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bostanpazarı esnafı Metin Doğan, kararı duyan turistlerin Edirne'ye akın ettiğini ve işlerinin hareketlenmeye başladığını söyledi.

  6. YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR Turistlerin de alınan karardan çok memnun olduğunu belirten Doğan, hafta içi olmasına rağmen hareketlilik yaşanmaya başladığını ve ilerleyen günlerde bu hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti.

    YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR Turistlerin de alınan karardan çok memnun olduğunu belirten Doğan, hafta içi olmasına rağmen hareketlilik yaşanmaya başladığını ve ilerleyen günlerde bu hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti.

  7. Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Nurşen Halil, güne güzel haberle başladıklarını ve Türkiye'ye sadece kimlikle gelebilme kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bulgaristan'dan gelen Hristo Karageorgiev da, alınan kararı çok iyi bulduklarını ve bundan sonra Edirne'ye daha fazla turistin gelebileceğini aktardı.

    Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Nurşen Halil, güne güzel haberle başladıklarını ve Türkiye'ye sadece kimlikle gelebilme kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bulgaristan'dan gelen Hristo Karageorgiev da, alınan kararı çok iyi bulduklarını ve bundan sonra Edirne'ye daha fazla turistin gelebileceğini aktardı.