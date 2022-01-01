Türkiye'de bir ilk! 10 dakikalık şarjla 90 km yol yapıyor

"Geleceğin Şehri Samsun" sloganı ile beraber akıllı şehircilik konusunda yatırımları sürdürmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, hızlı şarjlı elektrikli otobüsler bugün ilk test sürüşü gerçekleşti. 10 dakikada şarj edilen otobüs, o şarjla yaklaşık 90 km yol kat etti. Ayrıca ultra hızlı şarj istasyonları Türkiye'de bu otobüslerle birlikte ilk kez kullanılıyor.