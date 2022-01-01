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Türkiye'de Bir İlk! 10 Dakikalık Şarjla 90 Km Yol Yapıyor

Türkiye'de bir ilk! 10 dakikalık şarjla 90 km yol yapıyor

  1. Samsun'da toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de ilk kez Samsun'da hizmet vermeye başlayacak yerli ve milli üretim elektrikli otobüsler ilk test sürüşünü gerçekleştirerek ulaşımda yeni bir dönemin kapısını araladı.

    Samsun'da toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de ilk kez Samsun'da hizmet vermeye başlayacak yerli ve milli üretim elektrikli otobüsler ilk test sürüşünü gerçekleştirerek ulaşımda yeni bir dönemin kapısını araladı.

  2. Elektrikli otobüsler belirli bir süre Tekkeköy-Çarşamba Havalimanı güzergahında test sürüşü yaptıktan sonra yolcu taşımacılığına başlayacak. Otobüsler, Samsun cadde ve sokaklarında eskort öncülüğünde periyodik olarak deneme sürüşlerini gerçekleştiriyorlar.

    Elektrikli otobüsler belirli bir süre Tekkeköy-Çarşamba Havalimanı güzergahında test sürüşü yaptıktan sonra yolcu taşımacılığına başlayacak. Otobüsler, Samsun cadde ve sokaklarında eskort öncülüğünde periyodik olarak deneme sürüşlerini gerçekleştiriyorlar.

  3. "Geleceğin Şehri Samsun" sloganı ile beraber akıllı şehircilik konusunda yatırımları sürdürmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, hızlı şarjlı elektrikli otobüsler bugün ilk test sürüşü gerçekleşti. 10 dakikada şarj edilen otobüs, o şarjla yaklaşık 90 km yol kat etti. Ayrıca ultra hızlı şarj istasyonları Türkiye'de bu otobüslerle birlikte ilk kez kullanılıyor.

    "Geleceğin Şehri Samsun" sloganı ile beraber akıllı şehircilik konusunda yatırımları sürdürmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, hızlı şarjlı elektrikli otobüsler bugün ilk test sürüşü gerçekleşti. 10 dakikada şarj edilen otobüs, o şarjla yaklaşık 90 km yol kat etti. Ayrıca ultra hızlı şarj istasyonları Türkiye'de bu otobüslerle birlikte ilk kez kullanılıyor.

  4. Proje dahilinde ilk etapta 3 hızlı şarj istasyonu yapıldı. Devamında ise 3 tane olmak üzere 6 adet hızlı şarj istasyonuna ulaşılarak şehrin tümüne hizmet verebilecek bir şarj altyapısını da hayata geçirilmiş olunacak.

    Proje dahilinde ilk etapta 3 hızlı şarj istasyonu yapıldı. Devamında ise 3 tane olmak üzere 6 adet hızlı şarj istasyonuna ulaşılarak şehrin tümüne hizmet verebilecek bir şarj altyapısını da hayata geçirilmiş olunacak.

  5. Elektrikli otobüslerin lastik tekerlekli fosil yakıtlı otobüslere göre işletme maliyetlerinde yüzde 80 tasarruf sağlaması bekleniyor. Projenin devamında mevcut fosil yakıtlı otobüs filosunun elektrikli otobüslere dönüşümü hedefleniyor.

    Elektrikli otobüslerin lastik tekerlekli fosil yakıtlı otobüslere göre işletme maliyetlerinde yüzde 80 tasarruf sağlaması bekleniyor. Projenin devamında mevcut fosil yakıtlı otobüs filosunun elektrikli otobüslere dönüşümü hedefleniyor.

  6. İlk etapta toplam 20 adet olarak kullanıma başlanılacak hızlı şarjlı elektrikli otobüslerin raylı sistem ulaşım maliyetinden 12 kat daha ucuz olduğu öğrenildi.

    İlk etapta toplam 20 adet olarak kullanıma başlanılacak hızlı şarjlı elektrikli otobüslerin raylı sistem ulaşım maliyetinden 12 kat daha ucuz olduğu öğrenildi.