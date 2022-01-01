Türkiye'de Bir İlk! 10 Dakikalık Şarjla 90 Km Yol Yapıyor
Türkiye'de bir ilk! 10 dakikalık şarjla 90 km yol yapıyor
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Samsun'da toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de ilk kez Samsun'da hizmet vermeye başlayacak yerli ve milli üretim elektrikli otobüsler ilk test sürüşünü gerçekleştirerek ulaşımda yeni bir dönemin kapısını araladı.
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Elektrikli otobüsler belirli bir süre Tekkeköy-Çarşamba Havalimanı güzergahında test sürüşü yaptıktan sonra yolcu taşımacılığına başlayacak. Otobüsler, Samsun cadde ve sokaklarında eskort öncülüğünde periyodik olarak deneme sürüşlerini gerçekleştiriyorlar.
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"Geleceğin Şehri Samsun" sloganı ile beraber akıllı şehircilik konusunda yatırımları sürdürmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, hızlı şarjlı elektrikli otobüsler bugün ilk test sürüşü gerçekleşti. 10 dakikada şarj edilen otobüs, o şarjla yaklaşık 90 km yol kat etti. Ayrıca ultra hızlı şarj istasyonları Türkiye'de bu otobüslerle birlikte ilk kez kullanılıyor.
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Proje dahilinde ilk etapta 3 hızlı şarj istasyonu yapıldı. Devamında ise 3 tane olmak üzere 6 adet hızlı şarj istasyonuna ulaşılarak şehrin tümüne hizmet verebilecek bir şarj altyapısını da hayata geçirilmiş olunacak.
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Elektrikli otobüslerin lastik tekerlekli fosil yakıtlı otobüslere göre işletme maliyetlerinde yüzde 80 tasarruf sağlaması bekleniyor. Projenin devamında mevcut fosil yakıtlı otobüs filosunun elektrikli otobüslere dönüşümü hedefleniyor.
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İlk etapta toplam 20 adet olarak kullanıma başlanılacak hızlı şarjlı elektrikli otobüslerin raylı sistem ulaşım maliyetinden 12 kat daha ucuz olduğu öğrenildi.
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