Marmariste Orman Yangını Alevler Otele Sıçradı

Geçen yıl 29 Temmuz'da da Marmaris'te günler süren büyük bir orman yangını çıkmıştı. Marmaris yangınının yıl dönümünde ilçede tekrar bir yangının çıkması dikkat çekti. Oktay, sabotaj ihtimali ile ilgili ''Dün de bir yangın tehlikesi geçirdik, birkaç hektarlık bir alan yandı. Buradaki duruma baktığımızda ilk izlenimimiz yangının trafodan çıkmış olabileceği yönünde'' diye konuştu.