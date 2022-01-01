Marmariste Orman Yangını Alevler Otele Sıçradı

Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı
Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı
Kamu ihalelerinde yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak
Kamu ihalelerinde yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım
İSO toplantısında 'kredi' restleşmesi
İSO toplantısında 'kredi' restleşmesi
Kızılaydan çalışanların ücretlerine zam açıklaması
Kızılaydan çalışanların ücretlerine zam açıklaması
'Aldığımız kararlarla enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız'
'Aldığımız kararlarla enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız'
MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
Yaz sezonu daha bitmeden hazır giyime yüzde 100 zam geliyor
Yaz sezonu daha bitmeden hazır giyime yüzde 100 zam geliyor
ÖTV indirimi tartışması otomotiv sektörünü nasıl etkiledi?
ÖTV indirimi tartışması otomotiv sektörünü nasıl etkiledi?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
4 Üniversite toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
4 Üniversite toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
Atık su birikintisi nedeniyle TAG Otoyolu kapandı
Atık su birikintisi nedeniyle TAG Otoyolu kapandı
Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti

Marmariste Orman Yangını Alevler Otele Sıçradı

Yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangında, alevler bir otele sıçradı. NTV yayınında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, yangının trafodan çıkmış olabileceğini söyledi.

  1. İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

    İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

  2. 8 helikopter, 5 uçak, 40 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

    8 helikopter, 5 uçak, 40 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

  3. Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

    Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

  4. ALEVLER OTELE SIÇRADI Yangın, bir otelin çevresini de sardı. Alevlerin sardığı otelin, Marmaris Turizm Meslek Yükseokulu Uygulama Oteli olduğu öğrenildi.

    ALEVLER OTELE SIÇRADI Yangın, bir otelin çevresini de sardı. Alevlerin sardığı otelin, Marmaris Turizm Meslek Yükseokulu Uygulama Oteli olduğu öğrenildi.

  5. OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ NTV yayınında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, oteldekilerin tahliye edildiğini belirterek ''Mahsur kalan kimse yok. Yangın bir villaya da sıçramış durumda. Yakın noktadaki villalarda da tahliyeler gerçekleştirildi'' dedi.

    OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ NTV yayınında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, oteldekilerin tahliye edildiğini belirterek ''Mahsur kalan kimse yok. Yangın bir villaya da sıçramış durumda. Yakın noktadaki villalarda da tahliyeler gerçekleştirildi'' dedi.

  6. Geçen yıl 29 Temmuz'da da Marmaris'te günler süren büyük bir orman yangını çıkmıştı. Marmaris yangınının yıl dönümünde ilçede tekrar bir yangının çıkması dikkat çekti. Oktay, sabotaj ihtimali ile ilgili ''Dün de bir yangın tehlikesi geçirdik, birkaç hektarlık bir alan yandı. Buradaki duruma baktığımızda ilk izlenimimiz yangının trafodan çıkmış olabileceği yönünde'' diye konuştu.

    Geçen yıl 29 Temmuz'da da Marmaris'te günler süren büyük bir orman yangını çıkmıştı. Marmaris yangınının yıl dönümünde ilçede tekrar bir yangının çıkması dikkat çekti. Oktay, sabotaj ihtimali ile ilgili ''Dün de bir yangın tehlikesi geçirdik, birkaç hektarlık bir alan yandı. Buradaki duruma baktığımızda ilk izlenimimiz yangının trafodan çıkmış olabileceği yönünde'' diye konuştu.

  7. Okulda ve villada kısmen hasar meydana geldi.

    Okulda ve villada kısmen hasar meydana geldi.

  8. Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi.

    Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi.