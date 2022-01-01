Marmariste Orman Yangını Alevler Otele Sıçradı
Yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangında, alevler bir otele sıçradı. NTV yayınında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, yangının trafodan çıkmış olabileceğini söyledi.
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İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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8 helikopter, 5 uçak, 40 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı.
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Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
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ALEVLER OTELE SIÇRADI Yangın, bir otelin çevresini de sardı. Alevlerin sardığı otelin, Marmaris Turizm Meslek Yükseokulu Uygulama Oteli olduğu öğrenildi.
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OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ NTV yayınında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, oteldekilerin tahliye edildiğini belirterek ''Mahsur kalan kimse yok. Yangın bir villaya da sıçramış durumda. Yakın noktadaki villalarda da tahliyeler gerçekleştirildi'' dedi.
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Geçen yıl 29 Temmuz'da da Marmaris'te günler süren büyük bir orman yangını çıkmıştı. Marmaris yangınının yıl dönümünde ilçede tekrar bir yangının çıkması dikkat çekti. Oktay, sabotaj ihtimali ile ilgili ''Dün de bir yangın tehlikesi geçirdik, birkaç hektarlık bir alan yandı. Buradaki duruma baktığımızda ilk izlenimimiz yangının trafodan çıkmış olabileceği yönünde'' diye konuştu.
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Okulda ve villada kısmen hasar meydana geldi.
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Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi.