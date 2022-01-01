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Türkiye'nin 5G Yolculuğu Başladı

Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı

  1. İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması, 'Türkiye'nin 5G Yolculuğu' programıyla başlatıldı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da programa katılarak konuşma yaptı.

    İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması, 'Türkiye'nin 5G Yolculuğu' programıyla başlatıldı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da programa katılarak konuşma yaptı.

  2. Bakan Karaismailoğlu, bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'nda 5G'nin deneyimlenebileceğini belirterek, "Havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelerine kullandırmaya başlayacağız." dedi.

    Bakan Karaismailoğlu, bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'nda 5G'nin deneyimlenebileceğini belirterek, "Havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelerine kullandırmaya başlayacağız." dedi.

  3. Bu kapsamda havalimanında düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşmedeki gelişimleri de yakından takip ettiklerini, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

    Bu kapsamda havalimanında düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte ​​​​​​​konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşmedeki gelişimleri de yakından takip ettiklerini, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

  4. Hedeflerinin 5G'de dünya ile rekabet edecek hızı sunmak olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "5G, bağlantılı araçlar, artırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecek." diye konuştu.

    Hedeflerinin 5G'de dünya ile rekabet edecek hızı sunmak olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "5G, bağlantılı araçlar, artırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecek." diye konuştu.

  5. Bakan Karaismailoğlu, dünyada 2020-2025 arasında mobil şebekelere 1,1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine yönelik olacağının ön görüldüğünden bahsederek, dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmek durumunda olduklarını vurguladı.

    Bakan Karaismailoğlu, dünyada 2020-2025 arasında mobil şebekelere 1,1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine yönelik olacağının ön görüldüğünden bahsederek, dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmek durumunda olduklarını vurguladı.

  6. Karaismailoğlu, "5G'deki düşük gecikme süreleri ile robotik, akıllı araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri gibi gecikmeye duyarlı yenilikçi hizmetlerin sunulması kolaylaşacaktır. 5G, otomotiv, sanayi, enerji, sağlık, tarım, medya ve eğlence gibi birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılmasında etken olacaktır." açıklamasında bulundu.

    Karaismailoğlu, "5G'deki düşük gecikme süreleri ile robotik, akıllı araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri gibi gecikmeye duyarlı yenilikçi hizmetlerin sunulması kolaylaşacaktır. 5G, otomotiv, sanayi, enerji, sağlık, tarım, medya ve eğlence gibi birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılmasında etken olacaktır." açıklamasında bulundu.

  7. Bakan Karaismailoğlu, halkın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldığını belirterek, "Türkiye'nin 5G Yolculuğu lansman törenimizle bu başarılarımızı sizlerle paylaşmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye'ye gurur yaşatacak projelerden birisinin de şu anda içinde bulundukları İstanbul Havalimanı olduğunu aktaran Karaismailoğlu, havalimanının almadığı ödülün ve kırmadığı rekorun kalmadığını söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı günde ortalama 1.400 uçağın, 230 bin yolcunun kullandığını kaydederek, 8 Temmuz'da 1.422 uçuşla rekor kırıldığını, Avrupa'nın "en yoğun" ve "en iyi" havalimanı olduğunu anlattı.

    Bakan Karaismailoğlu, halkın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldığını belirterek, "Türkiye'nin 5G Yolculuğu lansman törenimizle bu başarılarımızı sizlerle paylaşmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye'ye gurur yaşatacak projelerden birisinin de şu anda içinde bulundukları İstanbul Havalimanı olduğunu aktaran Karaismailoğlu, havalimanının almadığı ödülün ve kırmadığı rekorun kalmadığını söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı günde ortalama 1.400 uçağın, 230 bin yolcunun kullandığını kaydederek, 8 Temmuz'da 1.422 uçuşla rekor kırıldığını, Avrupa'nın "en yoğun" ve "en iyi" havalimanı olduğunu anlattı.