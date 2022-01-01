Türkiye'nin 5G Yolculuğu Başladı

Bakan Karaismailoğlu, halkın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldığını belirterek, "Türkiye'nin 5G Yolculuğu lansman törenimizle bu başarılarımızı sizlerle paylaşmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye'ye gurur yaşatacak projelerden birisinin de şu anda içinde bulundukları İstanbul Havalimanı olduğunu aktaran Karaismailoğlu, havalimanının almadığı ödülün ve kırmadığı rekorun kalmadığını söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı günde ortalama 1.400 uçağın, 230 bin yolcunun kullandığını kaydederek, 8 Temmuz'da 1.422 uçuşla rekor kırıldığını, Avrupa'nın "en yoğun" ve "en iyi" havalimanı olduğunu anlattı.