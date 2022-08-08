Muharrem ayı başladı. Muharrem ayı faziletleri ve ibadetleri nelerdir?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: ?Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah?ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.? (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü?l-leyl, 6)

Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), ?Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.? (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: ?Resûlullah (s.a.s.) Medine?ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ?Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?? diye sordu. ?Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.? dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, ?Ben Mûsâ?ya sizden daha yakınım? buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.? (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)