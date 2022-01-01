ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyenlere adeta beyin fırtınası yaşatıyor. Sanattan spora, coğrafyadan tarihe kadar pek çok alanda konunun yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar ise geceye damga vurdu.