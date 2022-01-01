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Türkiye 67'İncisi Milyoner'e Damga Vurdu!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ceylan Berk Tola damga vurdu.

  1. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ceylan Berk Tola damga vurdu. 200.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran genç yarışmacının karşısına çıkan "Tavuk ayağı yemek deyimi ne anlama gelir?" sorusunun yanıtı herkesi şoke etti.

    Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ceylan Berk Tola damga vurdu. 200.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran genç yarışmacının karşısına çıkan "Tavuk ayağı yemek deyimi ne anlama gelir?" sorusunun yanıtı herkesi şoke etti.

  2. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyenlere adeta beyin fırtınası yaşatıyor. Sanattan spora, coğrafyadan tarihe kadar pek çok alanda konunun yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar ise geceye damga vurdu.

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyenlere adeta beyin fırtınası yaşatıyor. Sanattan spora, coğrafyadan tarihe kadar pek çok alanda konunun yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar ise geceye damga vurdu.

  3. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan 20 yaşındaki Ceylan Berk Tola, okul başarısıyla Kenan İmirzalıoğlu'nu etkiledi.

    Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan 20 yaşındaki Ceylan Berk Tola, okul başarısıyla Kenan İmirzalıoğlu'nu etkiledi.

  4. Türkiye sayısal puan türünde 67'inci olan Ceylan Berk, spor yapmayı ve sporla ilgili olan tüm aktiviteleri izlemeyi çok sevdiğini dile getirdi.

    Türkiye sayısal puan türünde 67'inci olan Ceylan Berk, spor yapmayı ve sporla ilgili olan tüm aktiviteleri izlemeyi çok sevdiğini dile getirdi.

  5. İlk soruları rahatlıkla yanıtlayan genç yarışmacı, heyecanlı halleriyle izleyenlerin sempatisini kazandı.

    İlk soruları rahatlıkla yanıtlayan genç yarışmacı, heyecanlı halleriyle izleyenlerin sempatisini kazandı.

  6. Ya ilk sorularda hemen elenmeyi ya da sonuna kadar gitmeyi beklediğini söyleyen yarışmacının ifadeleri dikkat çekti.

    Ya ilk sorularda hemen elenmeyi ya da sonuna kadar gitmeyi beklediğini söyleyen yarışmacının ifadeleri dikkat çekti.

  7. Başarılı performansıyla göz dolduran yarışmacı 100.000 TL değerindeki soruya kadar ulaşmayı başardı.

    Başarılı performansıyla göz dolduran yarışmacı 100.000 TL değerindeki soruya kadar ulaşmayı başardı.

  8. Tüm joker haklarını kullanan yarışmacı "ABD'nin Arkansas, Maryland, Mississipi, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?" sorusuna yanıt vermekte kararsızlık yaşadı.

    Tüm joker haklarını kullanan yarışmacı "ABD'nin Arkansas, Maryland, Mississipi, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?" sorusuna yanıt vermekte kararsızlık yaşadı.

  9. B Şıkkı İngilizce bilmeyenler ve D Şıkkı Ateistler şıkları arasında seçim yapmakta zorlanan yarışmacı D Şıkkı Ateistler diyerek risk aldı ve doğru yanıtladı.

    B Şıkkı İngilizce bilmeyenler ve D Şıkkı Ateistler şıkları arasında seçim yapmakta zorlanan yarışmacı D Şıkkı Ateistler diyerek risk aldı ve doğru yanıtladı.

  10. 200.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran genç yarışmacı "Tavuk ayağı yemek deyimi ne anlama gelir?" sorusu karşısında şaşkına döndü.

    200.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran genç yarışmacı "Tavuk ayağı yemek deyimi ne anlama gelir?" sorusu karşısında şaşkına döndü.

  11. A Şıkkı Şansız Olmak, B Şıkkı Gevezelik Etmek, C Şıkkı Merak Olmak ve D Şıkkı Uykusu Gelmek seçenekleri arasında ne yapacağını bilemeyen yarışmacı uzun bir süre düşündü.

    A Şıkkı Şansız Olmak, B Şıkkı Gevezelik Etmek, C Şıkkı Merak Olmak ve D Şıkkı Uykusu Gelmek seçenekleri arasında ne yapacağını bilemeyen yarışmacı uzun bir süre düşündü.

  12. Tavuğun ayağını yemek cümlesini masaya yatıran Ceylan Berk, meraklı olmak ve şansız olmak deyimleri arasında gidip geldi.

    Tavuğun ayağını yemek cümlesini masaya yatıran Ceylan Berk, meraklı olmak ve şansız olmak deyimleri arasında gidip geldi.

  13. Hiçbir seçeneğin kendisine tam olarak yakın gelmediğini söyleyen yarışmacı çekilme kararı aldı.

    Hiçbir seçeneğin kendisine tam olarak yakın gelmediğini söyleyen yarışmacı çekilme kararı aldı.

  14. Eğer cevap verseydi C Şıkkı Meraklı Olmak seçeneğinin son kararı olacağını söyleyen yarışmacı cevabın B Şıkkı Gevezelik Olmak olduğunu görünce derin bir oh çekti.

    Eğer cevap verseydi C Şıkkı Meraklı Olmak seçeneğinin son kararı olacağını söyleyen yarışmacı cevabın B Şıkkı Gevezelik Olmak olduğunu görünce derin bir oh çekti.

  15. Yarışmaya 100.000 TL ile veda eden yarışmacı başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

    Yarışmaya 100.000 TL ile veda eden yarışmacı başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.