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KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen KPSS'de ilk hafta sonu geride kaldı.

  1. Memur alımı için milyonlarca adayın katıldığı KPSS'de iki oturum bugün yapıldı.

    Memur alımı için milyonlarca adayın katıldığı KPSS'de iki oturum bugün yapıldı.

  2. Sınavın genel yetenek ve kültür oturumu sabah saat 10:15'de başladı.

    Sınavın genel yetenek ve kültür oturumu sabah saat 10:15'de başladı.

  3. Adaylar kimlik ve sınava giriş belgeleriyle salona alındı. Kurallar gereği saat 10.00'dan sonra içeri kimse alınmadı.

    Adaylar kimlik ve sınava giriş belgeleriyle salona alındı. Kurallar gereği saat 10.00'dan sonra içeri kimse alınmadı.

  4. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başladı. 100 dakika içinde sıanva katılanlara 80 soru yöneltildi.

    Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başladı. 100 dakika içinde sıanva katılanlara 80 soru yöneltildi.

  5. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da benzer görüntüler oluştu.

    Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da benzer görüntüler oluştu.

  6. Yollarda araç kuyrukları oluştu. Sınavın kapılacağı merkezlerin önünde de sıra vardı.

    Yollarda araç kuyrukları oluştu. Sınavın kapılacağı merkezlerin önünde de sıra vardı.

  7. ALAN BİLGİSİ SINAVLARI GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK Çok sayıda aday sınavı saniyelerle kaçırdığı için geri dönmek zorunda kaldı.

    ALAN BİLGİSİ SINAVLARI GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK Çok sayıda aday sınavı saniyelerle kaçırdığı için geri dönmek zorunda kaldı.

  8. KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Şanslı olanların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Sınava yetişmeye çalışan adaylar, polis ekipleri tarafından okullara götürüldü.

    KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Şanslı olanların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Sınava yetişmeye çalışan adaylar, polis ekipleri tarafından okullara götürüldü.

  9. 2022-KPSS lisans maratonu, 6 Ağustos'ta saat 10.15'te, alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve aynı gün saat 14.45'te alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos saat 10.15'teki alan bilgisi 3. oturumuyla (işletme, muhasebe, istatistik) devam edecek.

    2022-KPSS lisans maratonu, 6 Ağustos'ta saat 10.15'te, alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve aynı gün saat 14.45'te alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos saat 10.15'teki alan bilgisi 3. oturumuyla (işletme, muhasebe, istatistik) devam edecek.

  10. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

  11. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

    ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

  12. TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI Diğer taraftan, ÖSYM 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

    TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI Diğer taraftan, ÖSYM 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

  13. ÖSYM'den yapılan açıklamada şunlar denildi: <br> "31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10?ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. <br> Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM?nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

    ÖSYM'den yapılan açıklamada şunlar denildi:
    "31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10?ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM?nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."