Bu Soru Geceye Damga Vurdu

Büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen ve en çok kazandıran programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster', dün akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlara sahne oldu. 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sinem Ayanoğlu isimli yarışmacı sesli harfleri karıştırınca ilginç anlar yaşandı. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru!