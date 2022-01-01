Bu Soru Geceye Damga Vurdu
'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sinem Ayanoğlu isimli yarışmacı sesli harfleri karıştırınca ilginç anlar yaşandı. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru!
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Büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen ve en çok kazandıran programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster', dün akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlara sahne oldu. 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sinem Ayanoğlu isimli yarışmacı sesli harfleri karıştırınca ilginç anlar yaşandı. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru!
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50 bin TL değerindeki "Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?" sorusunu gören Ayanoğlu, cevap verirken panikledi.
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Sesli harfleri sayarak soruya cevap vermeye çalışan yarışmacı, bildiklerini de unutunca ortaya ilginç anlar çıktı.
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Yarışmacının zorlandığını gören İmirzalıoğlu ise alfabeyi sayarak sesli harfleri hatırlamasını istedi.
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Ancak yarışmanın heyecanına kapılan Sinem Ayanoğlu, alfabeyi de sayamayınca İmirzalıoğlu'nu güldürdü.
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Çift cevap hakkını kullanan yarışmacı, iki yanlış cevabı vererek yarışmaya veda etti.