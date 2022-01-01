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Meclis'in aç-kapa yapması bekleniyor

Whatsapp'ta Neden Herkes Çevrimiçi?

WhatsApp'ta herkesin çevrimiçi görünme sebebi belli oldu

  1. Son günlerde WhatsApp uygulamasında çevrimiçi olmayan kişilerin de çevrimiçi göründüğü şikayetleri peş peşe geliyordu. Söz konusu durumun sebebi belli oldu.

    Son günlerde WhatsApp uygulamasında çevrimiçi olmayan kişilerin de çevrimiçi göründüğü şikayetleri peş peşe geliyordu. Söz konusu durumun sebebi belli oldu.

  2. Anlık mesajlaşma uygulamalarında lider konumda bulunan WhatsApp'ta son günlerde birçok kişi, uygulamayı kullanmadığı halde çevrimiçi göründüğüne dair şikayetlerini dile getiriyordu. Birçok kişi arasında tartışmalara sebep olan bu hatanın nedeninin, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı güncelleme olduğu ortaya çıktı. Bilindiği gibi WhatsApp, çevrimiçi görünmenin tamamen gizlenebileceği bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

    Anlık mesajlaşma uygulamalarında lider konumda bulunan WhatsApp'ta son günlerde birçok kişi, uygulamayı kullanmadığı halde çevrimiçi göründüğüne dair şikayetlerini dile getiriyordu. Birçok kişi arasında tartışmalara sebep olan bu hatanın nedeninin, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı güncelleme olduğu ortaya çıktı. Bilindiği gibi WhatsApp, çevrimiçi görünmenin tamamen gizlenebileceği bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

  3. Yaşanan bu aksaklığın bu çalışmaların sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı var.

    Yaşanan bu aksaklığın bu çalışmaların sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı var.

  4. Her geçen gün kullanıcıların karşısına yeni bir özellikle çıkan Whatsapp bu kez bir sorunla kullanıcının karşısında...

    Her geçen gün kullanıcıların karşısına yeni bir özellikle çıkan Whatsapp bu kez bir sorunla kullanıcının karşısında...

  5. Whatsapp'tan ilişki bitiren sorun. Bir süredir kullanıcılar 'çevrimiçi' sorunu ile karşı karşıya.

    Whatsapp'tan ilişki bitiren sorun. Bir süredir kullanıcılar 'çevrimiçi' sorunu ile karşı karşıya.

  6. Kullanıcılar Whatsapp uygulamasını kullanmasa dahi karşı tarafta çevrimiçi olarak gözüküyor. Birçok kullanıcının şikayet ettiği durum hakkında ise bir açıklama yapılmasa da sorunun nedeni belli oldu.

    Kullanıcılar Whatsapp uygulamasını kullanmasa dahi karşı tarafta çevrimiçi olarak gözüküyor. Birçok kullanıcının şikayet ettiği durum hakkında ise bir açıklama yapılmasa da sorunun nedeni belli oldu.

  7. WhatsApp konuşmalar esnasında çevrimiçi özelliğinizi gizleyebileceği özellik üzerinde çalışıyor. Sorunun da bundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

    WhatsApp konuşmalar esnasında çevrimiçi özelliğinizi gizleyebileceği özellik üzerinde çalışıyor. Sorunun da bundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.