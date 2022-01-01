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Adaları 'Sopa' İle Yönlendirmeye Uyarı: Kaybedebiliriz

Bingöl'de Turnalar Gölü üzerinde bulunan yüzen adalar, ziyaretçilerin uğrak noktası. Ancak adaların üzerine çıkmak için kullanılan yöntemlere karşı önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar, yüzen adaların sopalarla yönlendirildiğini, bu durumun doğal yapıyı bozabileceğini söyledi.

  1. Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü risk altında. Uzmanlara göre, ziyaretçilerin adaların üzerine çıkmak için kullandığı sopalar, doğal yapıda bozulmalara yol açabilir.

    Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü risk altında. Uzmanlara göre, ziyaretçilerin adaların üzerine çıkmak için kullandığı sopalar, doğal yapıda bozulmalara yol açabilir.

  2. 3 tarafı dağ ve tepelerle çevrili düz zemin üzerindeki gölde, rüzgarın etkisiyle birbirinden bağımsız yüzen 3 ada bulunuyor.

    3 tarafı dağ ve tepelerle çevrili düz zemin üzerindeki gölde, rüzgarın etkisiyle birbirinden bağımsız yüzen 3 ada bulunuyor.

  3. KORUMA ALTINA ALINDI Derinliği 50 metrenin üzerindeki adalar, 2005'te ?tabiat anıtı? ilan edilip, korumaya alındı. Kentin sembolleri arasında yer alan yüzen adaları 2022?nin ilk 7 ayında yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

    KORUMA ALTINA ALINDI Derinliği 50 metrenin üzerindeki adalar, 2005'te ?tabiat anıtı? ilan edilip, korumaya alındı. Kentin sembolleri arasında yer alan yüzen adaları 2022?nin ilk 7 ayında yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

  4. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı gölde, adaların üzerine çıkmak yasak olmasına rağmen, ziyaretçiler kurallara uymadı.

    Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı gölde, adaların üzerine çıkmak yasak olmasına rağmen, ziyaretçiler kurallara uymadı.

  5. Ellerindeki uzun sopalarla bekleyenlerin yüzen adaları yönlendirmesiyle bazı ziyaretçiler ile gelin ve damatlar, belli ücretlerle üzerine çıkıp fotoğraf çektiriyor.

    Ellerindeki uzun sopalarla bekleyenlerin yüzen adaları yönlendirmesiyle bazı ziyaretçiler ile gelin ve damatlar, belli ücretlerle üzerine çıkıp fotoğraf çektiriyor.

  6. ?ÇOK ÇABUK BOZULABİLİYORLAR? Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yüzen adaların onlarca yılda oluşan hareketli sistemler olduğunu ifade ederek, 'İinsan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabilirler. Bu yüzden bizim böyle hassas sistemleri korumamız lazım'' diyerek sopalı müdahalelere tepki gösterdi.

    ?ÇOK ÇABUK BOZULABİLİYORLAR? Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yüzen adaların onlarca yılda oluşan hareketli sistemler olduğunu ifade ederek, 'İinsan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabilirler. Bu yüzden bizim böyle hassas sistemleri korumamız lazım'' diyerek sopalı müdahalelere tepki gösterdi.

  7. ALMANYA'DAN GELENLER VAR Böylesine zenginliklerin dünyada çok nadir görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Bunları koruma mecburiyetimiz var. Hepimiz sorumluluk almalıyız. Kendini bilmezler çıkabilir ama onlara yapılacak uyarılarla onların aynı hassasiyeti göstereceğini umuyorum" dedi.

    ALMANYA'DAN GELENLER VAR Böylesine zenginliklerin dünyada çok nadir görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Bunları koruma mecburiyetimiz var. Hepimiz sorumluluk almalıyız. Kendini bilmezler çıkabilir ama onlara yapılacak uyarılarla onların aynı hassasiyeti göstereceğini umuyorum" dedi.

  8. Ailesiyle Almanya'dan yüzen adaları görmeye gelen Kutbettin Demir, "Aslen Cizreliyim. Memleketime gitmek isterken yol üzerinde yüzen adaları eşim ve çocuklarımla birlikte görmek istedik. Gerçekten doğa harikası bir yer" diye konuştu.

    Ailesiyle Almanya'dan yüzen adaları görmeye gelen Kutbettin Demir, "Aslen Cizreliyim. Memleketime gitmek isterken yol üzerinde yüzen adaları eşim ve çocuklarımla birlikte görmek istedik. Gerçekten doğa harikası bir yer" diye konuştu.