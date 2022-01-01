Küplere Bindi! Dava Açtı...

Paylaşımında Akalay "Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler" ifadelerini kullandı. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...