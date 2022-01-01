Küplere Bindi! Dava Açtı...

MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlı gözaltında
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlı gözaltında
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Otomotiv satışları temmuzda arttı
Otomotiv satışları temmuzda arttı
İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu biber
İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu biber
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakaları yükseldi
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakaları yükseldi
Sağlık personelin il dışı tayin sonuçları açıklandı
Sağlık personelin il dışı tayin sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı FETÖ yapılanması operasyonu: 2'si doktor 8 gözaltı
Sağlık Bakanlığı FETÖ yapılanması operasyonu: 2'si doktor 8 gözaltı
Bakan Nebati'den '500 liralık banknot' iddiasına yanıt
Bakan Nebati'den '500 liralık banknot' iddiasına yanıt
TPAO ile YÖK anlaştı, bu önlisans programını seçenlere 6 bin lira burs
TPAO ile YÖK anlaştı, bu önlisans programını seçenlere 6 bin lira burs
Hatay sınırında bir asker şehit oldu
Hatay sınırında bir asker şehit oldu
EYT sorununa 6 maddede çözüm
EYT sorununa 6 maddede çözüm
THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğine gidiyor
THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğine gidiyor
Et fiyatlarına zam geldi İstanbul'da haziranda 17 kasap kapandı
Et fiyatlarına zam geldi İstanbul'da haziranda 17 kasap kapandı
Zincir marketler için karar sonbaharda
Zincir marketler için karar sonbaharda

Küplere Bindi! Dava Açtı...

Kuş Uçuşu dizisiyle daha da popüler hale gelen oyuncu Birce Akalay bu sefer kendini tutamadı. Ünlü oyuncu adına açılmış sahte hesapları görünce küplere bindi. Şikayetçi olduğu sahte hesapları dava edeceğini açıkladı.

  1. Geçtiğimiz aylarda peş peşe iki projeyle gündeme gelen başarılı oyuncu Birce Akalay, hem Kuş Uçuşu dizisi ile hem de Mezarlık isimler kadın cinayetlerinin işlendiği dizi ile gündeme gelmişti.

    Geçtiğimiz aylarda peş peşe iki projeyle gündeme gelen başarılı oyuncu Birce Akalay, hem Kuş Uçuşu dizisi ile hem de Mezarlık isimler kadın cinayetlerinin işlendiği dizi ile gündeme gelmişti.

  2. Netflix'in orjinal hesabından yaptığı Birce Akalay'a özel video günlerce konuşulmuştu. 2 rol 1 oyuncu ismiyle verdikleri video Akalay'ın başarısı için de güzel bir özvünç kaynağı haline geldi.

    Netflix'in orjinal hesabından yaptığı Birce Akalay'a özel video günlerce konuşulmuştu. 2 rol 1 oyuncu ismiyle verdikleri video Akalay'ın başarısı için de güzel bir özvünç kaynağı haline geldi.

  3. Bu aralar ki başarısı ve göz önünde olmasıyla birlikte adına bir çok haber ve hesap açılmaya başlandı. Akalay bu durumu görüp küplere bindi.

    Bu aralar ki başarısı ve göz önünde olmasıyla birlikte adına bir çok haber ve hesap açılmaya başlandı. Akalay bu durumu görüp küplere bindi.

  4. Sosyal medyasından paylaşımda bulunan Akalay, takipçilerini ve sevenlerini de uyarmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medyasından paylaşımda bulunan Akalay, takipçilerini ve sevenlerini de uyarmayı ihmal etmedi.

  5. Paylaşımında Akalay "Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler" ifadelerini kullandı. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...

    Paylaşımında Akalay "Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler" ifadelerini kullandı. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...