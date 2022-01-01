Küplere Bindi! Dava Açtı...
Kuş Uçuşu dizisiyle daha da popüler hale gelen oyuncu Birce Akalay bu sefer kendini tutamadı. Ünlü oyuncu adına açılmış sahte hesapları görünce küplere bindi. Şikayetçi olduğu sahte hesapları dava edeceğini açıkladı.
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Geçtiğimiz aylarda peş peşe iki projeyle gündeme gelen başarılı oyuncu Birce Akalay, hem Kuş Uçuşu dizisi ile hem de Mezarlık isimler kadın cinayetlerinin işlendiği dizi ile gündeme gelmişti.
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Netflix'in orjinal hesabından yaptığı Birce Akalay'a özel video günlerce konuşulmuştu. 2 rol 1 oyuncu ismiyle verdikleri video Akalay'ın başarısı için de güzel bir özvünç kaynağı haline geldi.
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Bu aralar ki başarısı ve göz önünde olmasıyla birlikte adına bir çok haber ve hesap açılmaya başlandı. Akalay bu durumu görüp küplere bindi.
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Sosyal medyasından paylaşımda bulunan Akalay, takipçilerini ve sevenlerini de uyarmayı ihmal etmedi.
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Paylaşımında Akalay "Şahsım adına kötü niyetli kişiler tarafından açılmış bu sahte hesabın tarafımla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Bölücü, provoke edici ve asla tarafıma ait olmayan ifadeler içeren bu çirkin hesap hakkında gereken şikayette bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgiler" ifadelerini kullandı. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...
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