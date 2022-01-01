Kızlarını Görenler Şok Oldu!

2011 yılınında Gönülçelen dizisinde tanışıp ertesi yıl evlenen Onur Saylak'tan ikiz oldu. Çift daha sonra 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Farklı yumurta ikizleri olan kızların anneleriyle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

2017 yılında boşandığı Onur Saylak'tan ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, çocuklarını gözlerden uzakta büyüttü. Objektiflerden uzakta tuttuğu kızlarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman olan kızların güzelliklerini annelerinden aldığına dair hayranlarından yorum yağdı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net