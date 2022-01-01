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2022 Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor, Türkiye'den de izlenebilecek mi? Perseid meteor yağmurunun fotoğrafı nasıl çekilir?

  1. Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biridir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter?in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilecek.

    Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biridir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter?in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilecek.

  2. Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Dünya?nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı?nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, ?yıllık? olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.

    Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Dünya?nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı?nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, ?yıllık? olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.

  3. PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 11-12 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görebiilirsiniz.

    PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 11-12 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görebiilirsiniz.

  4. TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ? Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

    TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ? Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

  5. 2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 5 PERSEİD METEOR YAĞMURUNUN FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR? Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Perseid meteor yağmurunu fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım. Zira, meteor yağmurunun ne zaman doruk noktasına ulaşacağını bilmek ve ne tarafa bakacağınızı bilmek o anları yakalamanızdaki şansınızı artıracak.

    2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman? (Türkiye'den izlenebilecek mi?) - 5 PERSEİD METEOR YAĞMURUNUN FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR? Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Perseid meteor yağmurunu fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım. Zira, meteor yağmurunun ne zaman doruk noktasına ulaşacağını bilmek ve ne tarafa bakacağınızı bilmek o anları yakalamanızdaki şansınızı artıracak.

  6. Perseid'den güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli. Ay?ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay?ın küçülmeye başladığı saatler.

    Perseid'den güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli. Ay?ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay?ın küçülmeye başladığı saatler.

  7. İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım. Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.

    İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım. Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.

  8. Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın. Tele lensler her ne kadar uzak cisimleri çekmek için faydalı olsa da konu, gece ve gökyüzü çekimi olduğunda sonuç tam bir hüsran oluyor.

    Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın. Tele lensler her ne kadar uzak cisimleri çekmek için faydalı olsa da konu, gece ve gökyüzü çekimi olduğunda sonuç tam bir hüsran oluyor.

  9. Bu yüzden size tavsiyemiz meteor yağmurunu fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yana kullanmanız. Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.

    Bu yüzden size tavsiyemiz meteor yağmurunu fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yana kullanmanız. Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.

  10. Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripot'unuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz. Gece, az ışığın olduğu ortamlarda iyi fotoğraflar elde edebilmek için yapanız gereken bir başka şey ise zamanlayıcı yani kumanda kullanmak.

    Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripot'unuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz. Gece, az ışığın olduğu ortamlarda iyi fotoğraflar elde edebilmek için yapanız gereken bir başka şey ise zamanlayıcı yani kumanda kullanmak.

  11. Makinamızın deklanşörüne bakmak titreşimlere neden olabilir bu nedenle kumanda kullanmak her zaman daha iyi sonuçlar verir. Makinamızı tripoda yerleştirikten ve kumandamızı bağladıktan sonra sıra çekim ayarlarına geliyor.

    Makinamızın deklanşörüne bakmak titreşimlere neden olabilir bu nedenle kumanda kullanmak her zaman daha iyi sonuçlar verir. Makinamızı tripoda yerleştirikten ve kumandamızı bağladıktan sonra sıra çekim ayarlarına geliyor.

  12. Burada profesyonel veya yarı profesyonel fotoğraf makinalarıyla iki çekim yöntemi kullanabilirsiniz. İlk olarak 'bulb' modunu kullanarak 30 dakika, 45 dakika hatta 1 saatlik ve daha fazla pozlamalar yapabilirsiniz.

    Burada profesyonel veya yarı profesyonel fotoğraf makinalarıyla iki çekim yöntemi kullanabilirsiniz. İlk olarak 'bulb' modunu kullanarak 30 dakika, 45 dakika hatta 1 saatlik ve daha fazla pozlamalar yapabilirsiniz.

  13. Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz. Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sonsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

    Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz. Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sonsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

  14. Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz. Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sonsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

    Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz. Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sonsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

  15. Artık sadece kadrajımızı belirlemek kaldı. Kadrajı ayarlerken yüksek ışıklı bir cismin kadraja girmemesine dikkat etmemiz lazım. Uzun süreli pozlama yapacağımız için bu ışıklı nesneler çok parlayacak ve fotoğrafı bozacaktır.

    Artık sadece kadrajımızı belirlemek kaldı. Kadrajı ayarlerken yüksek ışıklı bir cismin kadraja girmemesine dikkat etmemiz lazım. Uzun süreli pozlama yapacağımız için bu ışıklı nesneler çok parlayacak ve fotoğrafı bozacaktır.

  16. Kadrajınıza imkanınız varsa ev, otomobil, ağaç, kayalık, kulübe gibi farklı cisimler kullanarak güçlendirebilirsiniz. Karanlıkta kalan bu cisimler ekstra ışık kaynağı kullanarak aydınlatabilirsiniz.

    Kadrajınıza imkanınız varsa ev, otomobil, ağaç, kayalık, kulübe gibi farklı cisimler kullanarak güçlendirebilirsiniz. Karanlıkta kalan bu cisimler ekstra ışık kaynağı kullanarak aydınlatabilirsiniz.

  17. Yıldız çekimlerinde eğer 45 dakika gibi uzun süreler beklemek istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir yöntemde, daha kısa süreli çekeceğiniz yüzlerce fotoğrafı birleştirmek.

    Yıldız çekimlerinde eğer 45 dakika gibi uzun süreler beklemek istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir yöntemde, daha kısa süreli çekeceğiniz yüzlerce fotoğrafı birleştirmek.

  18. 30 saniye enstantane değeri, yine açık diyafram ve yüksek ISO değerleriyle (1600-3000) 100'lerce fotoğraf çekip bunları birleştirebilirsiniz.

    30 saniye enstantane değeri, yine açık diyafram ve yüksek ISO değerleriyle (1600-3000) 100'lerce fotoğraf çekip bunları birleştirebilirsiniz.