Burdur Gölü'nde Alg Patlaması
Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan ve son yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nün kurtarılması için çalışmalar yapılıyor. Ancak yaz aylarındaki kuraklığın da etkisiyle gölün görünümünde ciddi değişimler yaşanıyor. Gölün yüzeyi bu kez kalın bir alg tabakasıyla kaplandı.
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Kuraklıkla mücadele eden Burdur Gölü'nün son haftalardaki görünümü endişeye neden oldu. Gölün su seviyesi son yıllarda hızla çekildi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
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Yağışların azlığı, kaçak sondajlar ve buharlaşma suyun çekilmesine neden olan faktörler arasında. Gölün yüzeyi geçtiğimiz haftalarda yeşil alg tabakasıyla kaplandı, tabakanın rengi zamanla koyulaştı.
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, bu durumun nedenlerini şu şekilde sıraladı: "Bunun en önemli nedenlerinden ilki, gölün su sıcaklığının artmış olmasıdır ki en son ölçümlerime göre yüzey suyu sıcaklığı 26 derece civarındadır. İkincisi ise rüzgarların durması nedeniyle son 3-4 gündür gölün çok sakin olması. Dalgaların ve rüzgarların kesilmesiyle bu organizmaların derinliklerdeki karışımı bitiyor.
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KURAKLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR Devlet Su İşleri bölgedeki kuraklığın önüne geçmek için çalışmalar yapıyor. Göl kenarında yapılan havuz ve güneş panalleriyle buharlaşma kısmen engelleniyor. Burdur Gölü'nde alg patlaması - 5
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Ancak özellikle yaz aylarındaki kuraklık gölde görünümün değişmesine neden oluyor.
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"GÖLÜN YARDIMA İHTİYACI VAR" Gölün yaralı ve yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Gülle, "Siyanobakteri veya mavi-yeşil alg patlaması aslında bize Burdur Gölü'nün S.O.S verdiğini gösteriyor. Bu yaralı hali daha uzun devam ederse tedavisi, yani eski haline gelmesi daha zor olacaktır" dedi.
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Uzmanlara göre farklı organizmaların gelişmesi göldeki durumun kötüye gittiğini gösteriyor. Önlem alınmazsa göl tamamen kuruyabilir.