İranlı Suikast Timinin İstanbul'da Keşif Görüntüleri

MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlı gözaltında
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlı gözaltında
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Otomotiv satışları temmuzda arttı
Otomotiv satışları temmuzda arttı
İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu biber
İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu biber
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakaları yükseldi
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakaları yükseldi
Sağlık personelin il dışı tayin sonuçları açıklandı
Sağlık personelin il dışı tayin sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı FETÖ yapılanması operasyonu: 2'si doktor 8 gözaltı
Sağlık Bakanlığı FETÖ yapılanması operasyonu: 2'si doktor 8 gözaltı
Bakan Nebati'den '500 liralık banknot' iddiasına yanıt
Bakan Nebati'den '500 liralık banknot' iddiasına yanıt
TPAO ile YÖK anlaştı, bu önlisans programını seçenlere 6 bin lira burs
TPAO ile YÖK anlaştı, bu önlisans programını seçenlere 6 bin lira burs
Hatay sınırında bir asker şehit oldu
Hatay sınırında bir asker şehit oldu
EYT sorununa 6 maddede çözüm
EYT sorununa 6 maddede çözüm
THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğine gidiyor
THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğine gidiyor
Et fiyatlarına zam geldi İstanbul'da haziranda 17 kasap kapandı
Et fiyatlarına zam geldi İstanbul'da haziranda 17 kasap kapandı
Zincir marketler için karar sonbaharda
Zincir marketler için karar sonbaharda

İranlı Suikast Timinin İstanbul'da Keşif Görüntüleri

İranlı suikast timinin İstanbul'daki keşif görüntüleri bulundu. İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başlayan şüpheliler, sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.

  1. İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı.

    İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı.

  2. Önce İran deniz kuvvetlerinde bir dönem asker olan Jamal G. ve Majid N. Beyoğlu'nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı.

    Önce İran deniz kuvvetlerinde bir dönem asker olan Jamal G. ve Majid N. Beyoğlu'nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı.

  3. Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.

    Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.

  4. Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı.

    Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı.

  5. İranlı suikastçılar keşif için motosiklet de aldı. Şüpheliler bunda da yakalanmamak için hayli hassas davrandı.

    İranlı suikastçılar keşif için motosiklet de aldı. Şüpheliler bunda da yakalanmamak için hayli hassas davrandı.

  6. Motosiklet için pazarlık yapan da gidip alan da keşif yapmak için kullanan da farklı isimlerdi.

    Motosiklet için pazarlık yapan da gidip alan da keşif yapmak için kullanan da farklı isimlerdi.

  7. İsrailli turistler İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi.

    İsrailli turistler İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi.

  8. Suikast timi İsrailli turistlerin fotoğraf ve videoları çekti.

    Suikast timi İsrailli turistlerin fotoğraf ve videoları çekti.

  9. Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı.

    Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı.

  10. Bu anların videolarını da birbirlerine gönderdi.

    Bu anların videolarını da birbirlerine gönderdi.

  11. Şüpheliler daha sonra Beyoğlu'nda buluştu. Silah Majid N. tarafından Jamal G.'ye verildi. Jamal G. İsrailli hedeflerinin bulunduğu otel odasına yakın bir oda kiraladı.

    Şüpheliler daha sonra Beyoğlu'nda buluştu. Silah Majid N. tarafından Jamal G.'ye verildi. Jamal G. İsrailli hedeflerinin bulunduğu otel odasına yakın bir oda kiraladı.

  12. Sahte pasaportla kiralanan oda da susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü. İstanbul'da 10 kişilik suikast timi yapılan operasyonlarla yakalanmıştı.

    Sahte pasaportla kiralanan oda da susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü. İstanbul'da 10 kişilik suikast timi yapılan operasyonlarla yakalanmıştı.