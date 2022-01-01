İranlı Suikast Timinin İstanbul'da Keşif Görüntüleri

Sahte pasaportla kiralanan oda da susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü. İstanbul'da 10 kişilik suikast timi yapılan operasyonlarla yakalanmıştı.