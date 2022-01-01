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İltihabın Baş Düşmanı Günde Bir Kase...

Doğada Demir bakımından Ispanaktan sonra gelen en güçlü besin duttur. Tam bir vitamin deposu olan dut hakkında yapılan bir çalışmada uzmanlar çok ilginç bir sonuç ortaya koydu

  1. Doğada Demir bakımından Ispanaktan sonra gelen en güçlü besin duttur. Tam bir vitamin deposu olan dut hakkında yapılan bir çalışmada uzmanlar çok ilginç bir sonuç ortaya koydu. Kandaki iltihabı temizleyerek kalp ve damar hastalıklarını engelleyen dut hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Günde bir kase dut yerseniz ne olur?

    Doğada Demir bakımından Ispanaktan sonra gelen en güçlü besin duttur. Tam bir vitamin deposu olan dut hakkında yapılan bir çalışmada uzmanlar çok ilginç bir sonuç ortaya koydu. Kandaki iltihabı temizleyerek kalp ve damar hastalıklarını engelleyen dut hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Günde bir kase dut yerseniz ne olur?

  2. Son günlerde artan hastalıklar sonrası uzmanlar doğal beslenmenin öneminin bir kez daha altını çizdi. Özellikle virüslere karşı bağışıklığı giderek zayıflayan kişilerde ölüm riski giderek artar.

    Son günlerde artan hastalıklar sonrası uzmanlar doğal beslenmenin öneminin bir kez daha altını çizdi. Özellikle virüslere karşı bağışıklığı giderek zayıflayan kişilerde ölüm riski giderek artar.

  3. Bu durumların önüne geçmek için uzmanlar mevsiminde insan sağlığın faydası olan besinlerin tüketilmesini şiddetle tavsiye eder.

    Bu durumların önüne geçmek için uzmanlar mevsiminde insan sağlığın faydası olan besinlerin tüketilmesini şiddetle tavsiye eder.

  4. Dutta bunlardan biridir. Siyah ve kırmızı olan dut içeriğinde yüksek oranda likopen madde içerir. Likopen besinlere hem koyu renk verir hem de antioksidan bir yapısı vardır. Antioksidan olan maddelerde vücutta virüs ve bakterilerin yani serbest radikallerin çoğalmasını engeller.

    Dutta bunlardan biridir. Siyah ve kırmızı olan dut içeriğinde yüksek oranda likopen madde içerir. Likopen besinlere hem koyu renk verir hem de antioksidan bir yapısı vardır. Antioksidan olan maddelerde vücutta virüs ve bakterilerin yani serbest radikallerin çoğalmasını engeller.

  5. Toksin olarak idarar yoluyla vücuttan atar. Vücuttan atıldığı sırada da hasar vermesi engellenir. Çünkü dut sıvı bakımından zengin bir besindir.

    Toksin olarak idarar yoluyla vücuttan atar. Vücuttan atıldığı sırada da hasar vermesi engellenir. Çünkü dut sıvı bakımından zengin bir besindir.

  6. Akciğerler ve karaciğerin temizlenmesini de sağlayan dut, aynı zamanda lif bakımından da zengindir. Sindirim sisteminin sağlıklı işlemesi için lif maddesi gereklidir. Sıcak aylarda da en fazla hasar alan sindirime tam bir ilaç olan duttu uzmanlar günde bir kase tüketilmesini tavsiye eder.

    Akciğerler ve karaciğerin temizlenmesini de sağlayan dut, aynı zamanda lif bakımından da zengindir. Sindirim sisteminin sağlıklı işlemesi için lif maddesi gereklidir. Sıcak aylarda da en fazla hasar alan sindirime tam bir ilaç olan duttu uzmanlar günde bir kase tüketilmesini tavsiye eder.

  7. C vitamini içeren dut vücudun virüslerden hasar almasını englleyerek hücreleri yeniler. Böylece yorgunluk ve uykusuzluk gibi sağlık sorunlarını engeller.

    C vitamini içeren dut vücudun virüslerden hasar almasını englleyerek hücreleri yeniler. Böylece yorgunluk ve uykusuzluk gibi sağlık sorunlarını engeller.

  8. Araştırma da ise en fazla kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için dut tüketimi önerilir. Ayrıca dut kansızlığı ortadan kaldıran mucize bir besindir.

    Araştırma da ise en fazla kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için dut tüketimi önerilir. Ayrıca dut kansızlığı ortadan kaldıran mucize bir besindir.