İltihabın Baş Düşmanı Günde Bir Kase...

Doğada Demir bakımından Ispanaktan sonra gelen en güçlü besin duttur. Tam bir vitamin deposu olan dut hakkında yapılan bir çalışmada uzmanlar çok ilginç bir sonuç ortaya koydu. Kandaki iltihabı temizleyerek kalp ve damar hastalıklarını engelleyen dut hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Günde bir kase dut yerseniz ne olur?