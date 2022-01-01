İstinye'de Şüpheli Cisim Paniği
İstanbul İstinye'de denizde mayın sanılan bir cisim panik yarattı. Yapılan incelemede cismin gemileri tutmada kullanılan tonoz olduğu anlaşıldı.
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Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda denize girenler mayına benzediğini düşündükleri bir cisimle karşılaştı.
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Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi.
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MAYIN SANILDI, TONOZ ÇIKTI Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı, gemileri tutmak için kullanılan tonoz olduğu belirlendi.
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Tonoz, kepçe yardımıyla karaya çıkarıldı.
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