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Bayramda Kaçan Dana 26 Gün Sonra Yakalandı

Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan dana, 26 gün sonra 25 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulundu. Dananın sahibi, bayramda kesemediği hayvanı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini söyledi.

  1. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı.

    Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı.

  2. İlçeye bağlı İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık Kurban Bayramı için bir dana satın aldı. Kesimi bekleyen dana kaçarak kayıplara karıştı.

    İlçeye bağlı İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık Kurban Bayramı için bir dana satın aldı. Kesimi bekleyen dana kaçarak kayıplara karıştı.

  3. Bayramdan bu yana hayvanını arayan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde gördü.

    Bayramdan bu yana hayvanını arayan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde gördü.

  4. Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladı.

    Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladı.

  5. Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti.

    Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti.