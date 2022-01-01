Bayramda Kaçan Dana 26 Gün Sonra Yakalandı

İlçeye bağlı İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık Kurban Bayramı için bir dana satın aldı. Kesimi bekleyen dana kaçarak kayıplara karıştı.

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