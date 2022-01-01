Her Sabah Çay Simit Yapanlara Kötü Haber!
Türkiye genelinde hemen hemen herkesin kahvaltıda sevdiği ikililerin başında gelen simit ve çay hakkında uzmanların yaptığı açıklama herkesi üzdü. Her gün simit ve çay tüketen insanlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor.
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İngiltereli bilim insanlarınının başlattığı bir çalışmada gelecekte en çok yaşanan hastalıklardan birinin unutkanlık olduğu tespit edildi. Ancak bilim insanlarını şaşırtan gerçek ise her gün tüketilen besinlerden kaynaklı olması oldu.
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Uzmanlar güne hamur işi ve kafeinle başlayan kişilerde unutkanlığın daha hızlı geliştiğini açıkladı.
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Bunun nedeni ise karbonhidrat ve kafeinin vücutta hızla sinir sistemini çökerterek beyne verilen sinyallerde azalmalara neden olduğu ortaya çıkarıldı.
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Bilim dünyasını bile şaşırtan bu gerçekten karbonhidrat vücudun ileyişi için her ne kadar faydalı bir madde olsa da aynı zamanda bir o kadar zaralı sonuçlara neden olabiliyor.
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Özellikle de 30 yaş üzeri kişilerde sindirimin karbonhidratı enzimleme özelliği azaldığından, karbonhidrat vücutta atık olarak kalır.
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Bu yüzden her gün kahvaltıda tüketilen çay simittin neden olacağı sağlık sorunlarının başında unutkanlık ve kilo alımı gelir.
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Vücutta atık olarak kalan karbonhidrat ayrıca hücrelerin hızla yaşlanmasına neden olur.