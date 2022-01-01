Herkes Paylaşımını Konuşuyor!

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Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı.

  1. Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı.

    Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı.

  2. Demet Şener, 12 Haziran'da 16 yaşına basacak olan kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü iki gün erken kutladı. Kızı ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Şener, duygusal bir yazı kaleme aldı.

    Demet Şener, 12 Haziran'da 16 yaşına basacak olan kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü iki gün erken kutladı. Kızı ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Şener, duygusal bir yazı kaleme aldı.

  3. 2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, evliliklerini 2018'de sonlandırmıştı. Şener ve Kutluay'ın, İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor. Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı.

    2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, evliliklerini 2018'de sonlandırmıştı. Şener ve Kutluay'ın, İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor. Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı.

  4. Son olarak kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı.

    Son olarak kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı.

  5. 16 yaşına basan İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu.

    16 yaşına basan İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu.

  6. "SENİ ÇOK ÇOK ÇOK SEVİYORUM" <br> Eski manken, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: <br> "Güzel kızım,ilk göz ağrım, hayat arkadaşım,sırdaşım,akıl danıştığım doğum günün kutlu olsun İremim senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. yaptığın her şeyde,seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım seni çok çok çok çok çok çok çok seviyorum"

    "SENİ ÇOK ÇOK ÇOK SEVİYORUM"
    Eski manken, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
    "Güzel kızım,ilk göz ağrım, hayat arkadaşım,sırdaşım,akıl danıştığım doğum günün kutlu olsun İremim senin gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. yaptığın her şeyde,seçtiğin tüm yollarda nefesim yettiği kadar yanındayım seni çok çok çok çok çok çok çok seviyorum"

  7. İşte güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterilen Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...

    İşte güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterilen Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...