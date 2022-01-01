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Ayrılık Sonrası 'İyiyim' Mesajı!

Son olarak karşımıza reyting rekorlarını alt üst eden Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin'le çıkan Gökberk Demirci zor günleri geri de bıraktı.

  1. Son olarak karşımıza reyting rekorlarını alt üst eden Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin'le çıkan Gökberk Demirci zor günleri geri de bıraktı. Son paylaşımına beğeni yağan oyuncu hayranlarına iyiyim mesajı verdi.

    Son olarak karşımıza reyting rekorlarını alt üst eden Kanal 7'nin sevilen dizisi Yemin'le çıkan Gökberk Demirci zor günleri geri de bıraktı. Son paylaşımına beğeni yağan oyuncu hayranlarına iyiyim mesajı verdi.

  2. 20 Ekim 1989 yılında İzmit'te dünyaya gelen başarılı oyuncu Gökberk Demirci kariyer hayatına sinema oyunculuğu ile başladı.

    20 Ekim 1989 yılında İzmit'te dünyaya gelen başarılı oyuncu Gökberk Demirci kariyer hayatına sinema oyunculuğu ile başladı.

  3. Daha sonra Hayatımın Aşkı ve Arka Sokaklar dizisinde yer alan Demirci yaklaşık 2 sene önce annesini kaybetti.

    Daha sonra Hayatımın Aşkı ve Arka Sokaklar dizisinde yer alan Demirci yaklaşık 2 sene önce annesini kaybetti.

  4. Bu sırada Yemin dizisinde başrol olan oyuncu Demirci'nin en büüyk destekçisi dizi de başrolü paylaştığı Özge Yağız oldu.

    Bu sırada Yemin dizisinde başrol olan oyuncu Demirci'nin en büüyk destekçisi dizi de başrolü paylaştığı Özge Yağız oldu.

  5. Dizide tanışan daha sonra bu beraberliği evlilik yoluna girerek taçlandıran çiftten kısa süre önce kötü haber geldi. Beraberliklerini ani bir karar ile sonlandıran ikilinin bu haberleri sonrası hayranları hayal kırıklığına uğradı.

    Dizide tanışan daha sonra bu beraberliği evlilik yoluna girerek taçlandıran çiftten kısa süre önce kötü haber geldi. Beraberliklerini ani bir karar ile sonlandıran ikilinin bu haberleri sonrası hayranları hayal kırıklığına uğradı.

  6. Belli bir süre sosyal medyadan ucak duran Gökberk Demirci, yeni bir paylaşımla hızlı bir dönüş yaptı.

    Belli bir süre sosyal medyadan ucak duran Gökberk Demirci, yeni bir paylaşımla hızlı bir dönüş yaptı.

  7. Her röportajında spor yapmayı sevdiğini belirten Gökberk Demirci, spor yaptığı anlara dair paylaşım yaptı. Ayrıca hayranlarına bu paylaşımıyla da iyi olduğunu gösterdi.

    Her röportajında spor yapmayı sevdiğini belirten Gökberk Demirci, spor yaptığı anlara dair paylaşım yaptı. Ayrıca hayranlarına bu paylaşımıyla da iyi olduğunu gösterdi.