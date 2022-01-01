"Brezilyalı Hulk" 55. Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

2022 KPSS sınavı iptal edildi
2022 KPSS sınavı iptal edildi
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
Okul servisine yüzde 40 zam
Okul servisine yüzde 40 zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı
Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
DDK, KPSS ile ilgili suç duyurusunda bulundu
DDK, KPSS ile ilgili suç duyurusunda bulundu
'KPSS soruları internette satıldı' iddiası Meclis'e taşındı
'KPSS soruları internette satıldı' iddiası Meclis'e taşındı
Üniversiteden promosyonda rekor anlaşma: 35 Bin TL
Üniversiteden promosyonda rekor anlaşma: 35 Bin TL
Dolar 18 TL'yi gördü
Dolar 18 TL'yi gördü
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
Belediye grupları, nüfus, sosyal ve ekonomik kritere göre yeniden belirlendi
Belediye grupları, nüfus, sosyal ve ekonomik kritere göre yeniden belirlendi
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru
Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru
O ilde ilk 6 ayda nüfusun 7 katı hastaya bakıldı
O ilde ilk 6 ayda nüfusun 7 katı hastaya bakıldı
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
İçişleri Bakanlığı ihraç edilen FETÖ mensubu sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı ihraç edilen FETÖ mensubu sayısını açıkladı
Cemevi'ne saldırı soruşturması: Örgüt bağlantıları var
Cemevi'ne saldırı soruşturması: Örgüt bağlantıları var
Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı
Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı

"Brezilyalı Hulk" 55. Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Daha büyük kaslara sahip olmak için kendisine zehir enjekte eden Brezilyalı bir vücut geliştiricisi 55. doğum gününde hayatını kaybetti.

  1. Sosyal medyada "Brezilyalı Hulk" olarak ünlenen Valdir Segato'nun 55. yaş gününde hayatını kaybettiği belirtildi. Segato daha önce vücudunun ilham kaynağının Arnold Schwarzenegger ve Hulk gibi karakterler olduğunu söylemişti.

    Sosyal medyada "Brezilyalı Hulk" olarak ünlenen Valdir Segato'nun 55. yaş gününde hayatını kaybettiği belirtildi. Segato daha önce vücudunun ilham kaynağının Arnold Schwarzenegger ve Hulk gibi karakterler olduğunu söylemişti.

  2. Segato, 2016 yılında İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, ?Bana her zaman Hulk, Schwarzenegger ve He-Man diyorlar ve bu hoşuma gidiyor. Pazılarımı ikiye katladım ama yine de büyümelerini istiyorum? demişti.

    Segato, 2016 yılında İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, ?Bana her zaman Hulk, Schwarzenegger ve He-Man diyorlar ve bu hoşuma gidiyor. Pazılarımı ikiye katladım ama yine de büyümelerini istiyorum? demişti.

  3. PAZILARININ GENİŞLİĞİ 60 SANTİMETREYE ÇIKTI Kendisine Synthol enjekte etmeye başladıktan sonra Seato?nun pazılarının genişliği 60 santimetreye kadar çıktı. Sokaklarda ?canavar? olarak anılmaya başladığını aktaran vücut geliştirici, dönüşümünün görüntülerini sosyal medyada yayınladı ve hatta Instagram'da kendisine ?Valdir Synthol? adını verdi.

    PAZILARININ GENİŞLİĞİ 60 SANTİMETREYE ÇIKTI Kendisine Synthol enjekte etmeye başladıktan sonra Seato?nun pazılarının genişliği 60 santimetreye kadar çıktı. Sokaklarda ?canavar? olarak anılmaya başladığını aktaran vücut geliştirici, dönüşümünün görüntülerini sosyal medyada yayınladı ve hatta Instagram'da kendisine ?Valdir Synthol? adını verdi.

  4. Ancak, vücut geliştiricinin TikTok'ta 1,7 milyon takipçisi varken, yerel medya onun birkaç arkadaşı veya ziyaretçisi ile izole bir hayat yaşadığını bildirdi.

    Ancak, vücut geliştiricinin TikTok'ta 1,7 milyon takipçisi varken, yerel medya onun birkaç arkadaşı veya ziyaretçisi ile izole bir hayat yaşadığını bildirdi.

  5. "Brezilyalı Hulk" 55. doğum gününde hayatını kaybetti - 5 DAHA ÖNCE UYARILDI Bununla birlikte, Sao Paulo'da yaşayan Segato altı yıl önce, enjeksiyonları kullanmaya devam ederse, ampütasyon veya en azından sinir hasarı ve kas şekil bozukluğu ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıldı.

    "Brezilyalı Hulk" 55. doğum gününde hayatını kaybetti - 5 DAHA ÖNCE UYARILDI Bununla birlikte, Sao Paulo'da yaşayan Segato altı yıl önce, enjeksiyonları kullanmaya devam ederse, ampütasyon veya en azından sinir hasarı ve kas şekil bozukluğu ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıldı.

  6. Brezilya'da yerli basın, Segato'nun ailesinin evinin arkasına inşa edilmiş bir mülk kiraladığını ve ölüm gününde nefes darlığından şikayet ettiğini açıkladı. Segato?nun kardeşi Moisés da Conceição da Silva, "Saat aşağı yukarı sabahın altısıydı. Arka evden sürünerek ön tarafa geldi. Sonra annemin camına vurdu. 'ana yardım et, bana yardım et çünkü ölüyorum' dedi? diye konuştu.

    Brezilya'da yerli basın, Segato'nun ailesinin evinin arkasına inşa edilmiş bir mülk kiraladığını ve ölüm gününde nefes darlığından şikayet ettiğini açıkladı. Segato?nun kardeşi Moisés da Conceição da Silva, "Saat aşağı yukarı sabahın altısıydı. Arka evden sürünerek ön tarafa geldi. Sonra annemin camına vurdu. 'ana yardım et, bana yardım et çünkü ölüyorum' dedi? diye konuştu.

  7. Da Silva, ardından Segato?nun hastaneye kaldırıldığını ancak burada hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan, Segato?nun eskiden sıska bir genç olduğ,, ancak spor salonunda Synthol teklif edildikten sonra maddeye bağımlı hale geldiği belirtildi.

    Da Silva, ardından Segato?nun hastaneye kaldırıldığını ancak burada hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan, Segato?nun eskiden sıska bir genç olduğ,, ancak spor salonunda Synthol teklif edildikten sonra maddeye bağımlı hale geldiği belirtildi.

  8. SYNTHOL NEDİR? Synthol, yağ, benzil alkol ve lidokain karışımından oluşuyor. Sağlık uzmanlarının bildirdiğine göre madde "sinirlerde hasar, pulmoner yağ embolisi, pulmoner arter tıkanıklığı, miyokard enfarktüsü, beyin felci ve enfeksiyona" neden oluyor.

    SYNTHOL NEDİR? Synthol, yağ, benzil alkol ve lidokain karışımından oluşuyor. Sağlık uzmanlarının bildirdiğine göre madde "sinirlerde hasar, pulmoner yağ embolisi, pulmoner arter tıkanıklığı, miyokard enfarktüsü, beyin felci ve enfeksiyona" neden oluyor.