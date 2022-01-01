Paylaşımı Hayranlarını Krize Soktu!

Ünlü şarkıcı Barış Yurtçu ile evli olan Baysal, çekimlerin Ağustos ayının ortasında başlayacağı sinyalini verdi.

Yüzüne efekt uygulayarak "Zehra'nın Zehra ile partnerliği" şekilinde yaptığı espirili paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Baysal'ın cevabı dizide önceden rol alan arkadaşıları arasında da olay oldu.

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