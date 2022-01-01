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Paylaşımı Hayranlarını Krize Soktu!

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılması ardından gündeme bomba gibi düşen Deniz Baysal'ın "partneri kim olacak?" sorularına güzel oyuncudan krizlere sokan bir paylaşım geldi.

  1. 31 yaşındaki Deniz Baysal'ın Teşkilat'taki yeni partneri hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara cevap verdi.

    31 yaşındaki Deniz Baysal'ın Teşkilat'taki yeni partneri hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara cevap verdi.

  2. Baysal'ın cevabı dizide önceden rol alan arkadaşıları arasında da olay oldu.

    Baysal'ın cevabı dizide önceden rol alan arkadaşıları arasında da olay oldu.

  3. Yüzüne efekt uygulayarak "Zehra'nın Zehra ile partnerliği" şekilinde yaptığı espirili paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

    Yüzüne efekt uygulayarak "Zehra'nın Zehra ile partnerliği" şekilinde yaptığı espirili paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

  4. Ünlü şarkıcı Barış Yurtçu ile evli olan Baysal, çekimlerin Ağustos ayının ortasında başlayacağı sinyalini verdi.

    Ünlü şarkıcı Barış Yurtçu ile evli olan Baysal, çekimlerin Ağustos ayının ortasında başlayacağı sinyalini verdi.

  5. İşte o paylaşım...

    İşte o paylaşım...