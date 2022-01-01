Paylaşımı Hayranlarını Krize Soktu!
Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılması ardından gündeme bomba gibi düşen Deniz Baysal'ın "partneri kim olacak?" sorularına güzel oyuncudan krizlere sokan bir paylaşım geldi.
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31 yaşındaki Deniz Baysal'ın Teşkilat'taki yeni partneri hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara cevap verdi.
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Baysal'ın cevabı dizide önceden rol alan arkadaşıları arasında da olay oldu.
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Yüzüne efekt uygulayarak "Zehra'nın Zehra ile partnerliği" şekilinde yaptığı espirili paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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Ünlü şarkıcı Barış Yurtçu ile evli olan Baysal, çekimlerin Ağustos ayının ortasında başlayacağı sinyalini verdi.
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İşte o paylaşım...
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