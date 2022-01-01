Zika Virüsü Tehlikesi!
Afrika ülkelerinde daha fazla görülen Aedes türü sivrisinekler zika virüsünü bulaştırarak ciddi bir hastalığa neden olurdu. Ancak son bir kaç yıldır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gören bu tür sivrisinekler her yaz alarma nene oluyor. Uzmanlar vaka sayısındaki artışın nedenini ise zamanında yapılmayan ilaçlamalardan kaynaklı olduğunun al
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İklim değişikliğinin en somut örneği olan aedes türü sivrisinekler kabusa neden oldu. Özellikle İstanbul'da artan vaka sayısı üzerine uzmanlardan peş peşe açıklamalar yapıldı. Sivrisineklerin ısırması sonucu görülen bu zika virüsü kana karışarak gribal bulgulara neden olur.
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Yetersiz ilaçlama olduğunu vurgulayan uzmanlar sivrisineklerin insan kanına bulaştırdığı zika virüsü bazı insanların bağışıklığını daha fazla etkilediğini söyledi. Aslında 2010 yılından beridir dünya geneline yayılan ancak son bir kaç yıldır vaka sayısındaki artış paniğe neden oldu.
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Beyaz benekleri olan sivrisinekler sulak ve atık alanlarının çok olduğu yerlerde görülür. Isırdığı yerde ceviz büyüklüğünde şişliğe yol açar. Kaşıntıyla beraber vücutta hızlı bir yükske ateş görülür. Kana bulaştığından kemik ve kasları zayıflatır.
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Sürekli kaşınma cildi tahrip ederken kişide ayrıca gribal semptomlar yaşanır. Baş ağrısı halsizlik ve kaşıntı en belirin belirtilerdir.
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Uzmanlar bunun akabinde kişileirn hemen bir doktora görünmesi gerektiğini vurgular. Ayrıca sulak ve atık alanlarının acilen hem ilaçlanması hem de temizlenmesi gerektiği uzmanlar tarafından bir kez daha hatırlatıldı.
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Acilleri dolduran bu vakalar konusunda uzmanlar kişilerin evlerini sürekli havalandırarak ilaçlanması gerektiğini ve C vitamini ağırlıklı beslenmenin öneminin altını çizdi.
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Tedavisine erken başlandığında antibiyotik krem ve ilaçlar verilir.