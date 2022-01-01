Saat Başı Bir Bardak Su İçerseniz Ne Olur?
Uzmanlar özellikle yaz günlerinde saat başı su içmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini vurguluyor. Peki sık sık su içmek zayıflatır mı? İşte saat başı su içmenin vücuda etkisi..
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Vücudun toksinlerden arınmasını sağlayan su aynı zamanda organların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Hayatımızın en önemli parçası olan suyu hangi aralıklarla tükettiğiniz çok önemlidir. Uzmanlar özellikle yaz günlerinde saat başı su içmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini vurguluyor. Peki sık sık su içmek zayıflatır mı? İşte saat başı su içmenin vücuda etkisi...
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Su sağlık için büyük önem taşıyor. İçindeki sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi vücut için önemli olan mineraller içeren su insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci ihtiyaç olarak gösterilmekte.
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Yapılan araştırmaya göre susuz kalan vücutta birçok hastalığa neden oluyor. Özellikle susuz kalan vücudun baş dönmesi en sık rastlanılan sağlık sorunlarından biridir.
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HER GÜN SAAT BAŞI SU TÜKETMEK... Uzmanlar sıcak havalarda her gün saat başı su tüketilmesi gerektiğinin önemini vurguluyor. Özellikle egzersiz sırasında daha fazla su içilmesi vücutta oluşabilecek susuzluğu yok ederek kabızlığın, baş ağrısı ve yorgunluğun oluşmasını engellemektedir.
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SAAT BAŞI SU TÜKETİMİ KİLO VERDİRİYOR Diyetisyenlerde sağlıklı ve zinde bir vücut için sürekli su içilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda diyet yaparken kilo verimini kolaylaştırtırdığı içinde saat başı tüketilmesinin çok faydalı ve etkili olduğunu savunuyorlar.
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Suyun önemli faydalarından biri de vücudun kontrol merkezi olan beynin diğer organlar gibi sağlıkı çalışmasını sağlıyor.
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Düzenli su içtiğinizde eklem kayganlığı miktarı artar ve ağrılar azalır.
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Her saat başı bir miktar su tükettiğinizde ısı dengesi sağlanır. Bu. aşırı terlemeyi engeller, cildin nem dengesini korumasını sağlar.
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Saat başı biraz su tüketmek gerginliğini alır. Ayrıca bağırsak sistemini rahatlarak sindirim sistemini düzenler.
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KABIZLIĞI YOK EDER Kabızlık ve hazımsızlığı önlemek, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için mutlaka her gün saat başı en az 1 bardak su tüketmeye çalışın. Bu yüzden saat başı 1 bardak su tüketmeyi ihmal etmeyin!