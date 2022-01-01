Yeni İmajıyla Bambaşka!
Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan oyuncu Pınar Deniz, radikal bir kararla imaj değiştirdi. Görenler Deniz'i tanıyamazken, yeni projesi merakla bekleniyor.
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Pınar Deniz ilk olarak kendini "Vatanım Sensin" dizisinde göstermiş ve güzelliği ile akıllarda kalırken, doğal duruşu ile takdir toplamıştı.
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Sonradan Murat Dalkılıç'ın klibinde oynayarak kendini ünlendiren güzel oyuncu, başarıdan başarıya koşmaya başladı.
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Şimdilerde sezon finali yapan ve çok konuşulan Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle gördüğümüz Pınar Deniz, Disney Plus'la anlaşma imzaladı.
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Yeni projesi için çalışmalara başlayan güzel oyuncu, değişime ilk önce saçından başladı.
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Yüzüne makyajla çil yaptıran güzel oyuncu, saçlarını kızıla boyatarak bambaşka biri oldu. Hesabında paylaşdığı o fotoğrafa ise "Bil bakalım ben kimim?" notunu düştü. İşte Pınar Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan o hali...
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