ETİK VE SOSYAL DEĞERLER Çizgi filmler çocuklara hem kötü şeyler hem de iyi şeyler aşılayabilmektedir. Örneğin tarihte Hitler'de propaganda için çizgi filmleri kullanmış ve çocukların zihinlerini yıkayamaya çalışmıştır. Her çizgi film karakterinin vermek istediği bir mesaj vardır. Bu yüzden ebeveynler, sosyal değerlere önem veren, etik kıurallar öğreten çizgi filmleri tercih etmeli. Toplumsal hayatta nasıl yaşaması gerektiği ve insanlara nasıl saygı duyması gerektiğini olmak istediği idol karekterden öğrenecektir.