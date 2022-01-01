Çocuklar İçin Çizgi Film Seçerken Dikkat!
Uzmanlar tarafından açıklanan çizgi film seçme kriterlerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için hazırladık...
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Çocuklar yapıları gereği, renkli dikkat çeken şeylere karşı ilgi duymaktadır. Her türlü renkli içeriği tüketmeye meyilli olan çocuğun ebeveyninin iyi bir medya okur yazarı olması gerekmektedir. Genel olarak gündemi takip eden ebeveynler, çocukların hem eğitim alabileceği hem de dikkatini çekeceği içerikleri bulmak zorundadır. Uzmanlar tarafından açıklanan çizgi film seçme kriterlerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için hazırladık...
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Araştırmalara göre çizgi film izlemek, çocukların dil gelişimini ve öğrenimini desteklerken, bilişsel gelişimine de katkı sağlamaktadır. Yapılan araştırmada çocukların %70'i izledikleri içeriğin taklidi yaparken, konuşmasını da değiştirdiği ortaya kondu.
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Çizgi film ayrıca, çocukların hayal güçlerine de destek verirken, stres azaltımında da etkili olduğu görülmüştür.
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Çizgi filmler bu kadar önemli bir yere sahipken, her ilgisini ve dikkatini çeken şeyi izletmemek gerekiyor. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirten uzmanlar açıkladı.
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Uzmanlar, çocuklara sunulan içeriğin, çocukla medya arasındaki ilişkisi için önemli yer tuttuğunu belirtti. Ebeveynlerin, çocuklarının medya ile ilişkisini düzeltmesi ve gelişmesi için, kendilerinin de iyi bir medya okur yazarı olması gerektiğini bildirdi. Anne baba çocuk ilişkisinde, çocuk anne baba önderliğine muhtaçtır. Dolayısıyla çocuk 8 yaşından önce kendi izleme becelerini geliştiremez. 8 yaşından sonra çocuk algısal seçiciliğe girer, o yaşlarda sinirlerle göz ve beyin arasındaki bağlantılar kurulur.
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Dolayısıyla çocuk asla büyük resmi göremez, kendisine verileni alır ve kabul eder. Ebeveynlerin o büyük resmi farkedip ona göre içeriklere bakması çok büyük önem arz ediyor. Bu da çizgi film seçerken, daha az detaylı, sade, tek konu bazlı çizgi filmlerin seçilmesi gerekiyor.
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Karışık ve karmaşık yapıda olan çizgi filmlerde çocuğun öğrenimi gerçekleşmediği için, sadece göndergesel olarak verilen şeyler zihninde kalmaya devam edecektir.
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ŞİDDET İÇERİĞİ Çizgi filmlerde herhangi bir şiddet unsurunun bulunması dahilince, çocukta da hırçınlaşma, kavga etme isteği, özellikle ekranda gördükleri saldırıyı taklit etme gibi eylemler görülmektedir.
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KARAKTERLER Araştırmalara göre, renkli ve garip şekilli cisimler çocukların aklında uzun bir süre kalabiliyor. Ancak kahraman tipleri özellikle ilgisini çekerken, beyinlerinin otomatik o kahraman olmak ya da onu taklit etmek istediği ortaya çıktı. Bu yüzden seçilen çizgifilmde çocukalra iyi rol model olabilecek kahramanların varolması önemli bir konu.
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ETİK VE SOSYAL DEĞERLER Çizgi filmler çocuklara hem kötü şeyler hem de iyi şeyler aşılayabilmektedir. Örneğin tarihte Hitler'de propaganda için çizgi filmleri kullanmış ve çocukların zihinlerini yıkayamaya çalışmıştır. Her çizgi film karakterinin vermek istediği bir mesaj vardır. Bu yüzden ebeveynler, sosyal değerlere önem veren, etik kıurallar öğreten çizgi filmleri tercih etmeli. Toplumsal hayatta nasıl yaşaması gerektiği ve insanlara nasıl saygı duyması gerektiğini olmak istediği idol karekterden öğrenecektir.
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DOĞAÜSTÜ OLAYLAR İÇERMEMELİ Çocuklar gerçek olarak algılayacakları ve kahramanlar gibi olmak isteyecekleri için, düştüğünde hemen iyileşen, atlayan, yaralanınca hiçbir şey yok gibi yaşamaya devam eden çizgi filmler tercih edilmemelidir.
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CİNSELLİK İÇERMEMELİ Çocuk çizgi filmleri asla cinsellik içermemelidir. Çocuklara hemcinsi olan ebeveyn basit düzeyde erkek ve kadın farkını anlatmalı, ama ayrıntılar için yaşının gelmesini beklemelidir. Çocuk, herhangi bir film yada çizgi filmde uygunsuz sahneler varsa denemek isteyebilir ya da şoke olabilir.
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CEZALANDIRMA, LAKAP YA DA ALAY BARINDIRMAMALI Her şeyi örnek alan çocuk muhakkak zorbalığı da örnek alacaktır. Bu konuda uyaran uzmanlar, özellikle filmlerde bu tarz içeriklerin olmamasına özen gösterilmesi gerektiğini, varsa da kötü olduğunu vurgulayıcı bir sonla bitmiş olması gerektiğini belirtti.
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ÇOCUKLAR NE KADAR SÜRE ÇİZGİ FİLM İZLEMELİ? Tüm bu ana kuralların dışında da çocukların çizgi film izleme sürelerinin kısıtlı olması gerektiğini belirten uzmanlar, 2 yaşında yarım saat, 3 yaşında en çok 1 saat, 4-6 yaş aralığındaysa 1,5-2 saat günlük izleyebileceklerini açıkladı.