Osmanlı'nın Yıllara Meydan Okuyan Sarayı: İshak Paşa
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, yıllara meydan okuyor. 1900 rakımlı tepenin üzerine kurulan tarihi saray, yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, yıllara meydan okuyor.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarihi ve turizm mekanlarından tarihi İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden her yıl turistleri ağırlıyor.
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Yaz tatili döneminde yoğunluk yaşanan tarihi sarayı 2013'te 96 bin 858 kişi, geçen yıl da 226 bin 600 ziyaretçi gezdi.
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