Israil Saldırısı: Ölü Sayısı 32'Ye Yükseldi

TÜRKİYE'DEN SALDIRILARA KINAMA Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar ile fanatik yahudi grupların İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden tahrikkar eylemin bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail hükümetine, Harim-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.