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Israil Saldırısı: Ölü Sayısı 32'Ye Yükseldi

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle Cuma günü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Öte yandan İsrail, düzenlediği saldırıda İslami Cihad komutanı Halid Mansur'u öldürdüğünü açıkladı.

  1. İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği belirtildi.

    İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği belirtildi.

  2. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Saldırılarda aralarında 6'sı çocuk, 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.

    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Saldırılarda aralarında 6'sı çocuk, 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 203'e yükseldiği paylaşıldı ancak durumlarına ilişkin detay verilmedi.

  3. TÜRKİYE'DEN SALDIRILARA KINAMA Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar ile fanatik yahudi grupların İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden tahrikkar eylemin bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail hükümetine, Harim-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

    TÜRKİYE'DEN SALDIRILARA KINAMA Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar ile fanatik yahudi grupların İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden tahrikkar eylemin bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail hükümetine, Harim-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

  4. ATEŞKES BAŞLAYACAK Mısır kısa süre önce İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini, Filistin'den yanıt beklediklerini duyurdu. Ardından Filistinli yetkilinin açıklaması geldi. Ateşkes akşam 8'de başlayacak. Yahudi bayramı nedeniyle Kudüs'te hareketli. El Aksa Camisi çevresinde gerginlik yaşandığı gelen haberler arasında.

    ATEŞKES BAŞLAYACAK Mısır kısa süre önce İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini, Filistin'den yanıt beklediklerini duyurdu. Ardından Filistinli yetkilinin açıklaması geldi. Ateşkes akşam 8'de başlayacak. Yahudi bayramı nedeniyle Kudüs'te hareketli. El Aksa Camisi çevresinde gerginlik yaşandığı gelen haberler arasında.

  5. Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Filistin basınındaki haberlere göre, Gazze Şeridi'nin Cebaliye bölgesinde yaşanan bir patlama sonucunda en az dört çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

  6. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.

    İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından, İslami Cihad tarafından atıldığını ileri sürdüğü bir roketin Gazze sınırları içinde bir noktaya düştüğü görüntüleri paylaştı. Adraee, söz konusu görüntülerin Cebaliye bölgesinde kaydedildiğini savundu.

  7. İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.

    İsrail ordusu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebaliye'de yaşanan olaylara ilişkin bir inceleme başlattığını ancak bölgede herhangi bir operasyon yürütmediğini savundu.

  8. Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    Filistinli gruplardan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

  9. SALDIRILAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞLADI İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı.

    SALDIRILAR 5 AĞUSTOS'TA BAŞLADI İsrail ordusu 5 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait hedeflere saldırı başlatmıştı.

  10. Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.

    Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 sivilin de yaralandığı ifade edilmişti.

  11. İSLAMİ CİHAD YÖNETİCİLERİNDEN MANSUR ÖLDÜRÜLDÜ İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Halid Mansur'u öldürdüklerini duyurdu.

    İSLAMİ CİHAD YÖNETİCİLERİNDEN MANSUR ÖLDÜRÜLDÜ İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Halid Mansur'u öldürdüklerini duyurdu.

  12. İsrail ordusunun hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. Atılan roketlerin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği gözlendi.

    İsrail ordusunun hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. Atılan roketlerin İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği gözlendi.

  13. İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da tepkiler sürüyor. İstanbul'da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde saldırıları protesto etti.

    İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da tepkiler sürüyor. İstanbul'da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde saldırıları protesto etti.

  14. BMGK GAZZE İÇİN 8 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK Filistin'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 8 Ağustos Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

    BMGK GAZZE İÇİN 8 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK Filistin'in talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 8 Ağustos Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

  15. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen dernek üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak slogan attı. Bir açıklama ile İsrail'in saldırılarını kınayan dernek üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

    İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen dernek üyeleri, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak slogan attı. Bir açıklama ile İsrail'in saldırılarını kınayan dernek üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.