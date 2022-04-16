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Renkli Yarışmacı Matematik Sorusunda...

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Ata Temel, eğlenceli karakteriyle izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

  1. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Ata Temel, eğlenceli karakteriyle izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. "Benim kafam paraşüt gibi sadece açıldığında çalışıyor" sözleriyle dikkat çeken yarışmacının karşısına çıkan matematik sorusu ise doğru yanıtı görünce gözlerine inanamadı

    Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Ata Temel, eğlenceli karakteriyle izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. "Benim kafam paraşüt gibi sadece açıldığında çalışıyor" sözleriyle dikkat çeken yarışmacının karşısına çıkan matematik sorusu ise doğru yanıtı görünce gözlerine inanamadı

  2. Türk televizyonlarının en çok kazandıran bilgi yarışmacı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitliyor. 1 milyonluk büyük ödüle ulaşmak için zorlu bir mücadele veren yarışmacılar, sanattan spora matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruları yanıtlıyor.

    Türk televizyonlarının en çok kazandıran bilgi yarışmacı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitliyor. 1 milyonluk büyük ödüle ulaşmak için zorlu bir mücadele veren yarışmacılar, sanattan spora matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruları yanıtlıyor.

  3. Kimi zaman hüzünlü kimi zaman da eğlenceli dakikaların yaşandığı yarışmanın son bölümüne katılan Ata Temel, geceye damga vurdu.

    Kimi zaman hüzünlü kimi zaman da eğlenceli dakikaların yaşandığı yarışmanın son bölümüne katılan Ata Temel, geceye damga vurdu.

  4. Tekirdağ'da yaşayan ve Tekirdağ Anadolu Lisesi mezunu olan genç yarışmacı, "Erkeklerin korkulu rüyası, kızların da rüyası" şeklinde kendisini tanıtarak eğlenceli bir giriş yaptı.

    Tekirdağ'da yaşayan ve Tekirdağ Anadolu Lisesi mezunu olan genç yarışmacı, "Erkeklerin korkulu rüyası, kızların da rüyası" şeklinde kendisini tanıtarak eğlenceli bir giriş yaptı.

  5. Bu yıl üniversite sınavına giren ve kazanma sanatını öğrendiğini söyleyen Ata, "Kazanma sanatını bilmek de yetmiyor çünkü her sanat sanatçının elinde güzel o yüzden bir sene daha sanatımı takdim etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

    Bu yıl üniversite sınavına giren ve kazanma sanatını öğrendiğini söyleyen Ata, "Kazanma sanatını bilmek de yetmiyor çünkü her sanat sanatçının elinde güzel o yüzden bir sene daha sanatımı takdim etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

  6. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Peki senin sanatın ne?" sorusunu yanıtlayan genç yarışmacı "Sanatım sınava girmek ve sınavı kazanmak" diyerek herkesi güldürmeyi başardı.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun "Peki senin sanatın ne?" sorusunu yanıtlayan genç yarışmacı "Sanatım sınava girmek ve sınavı kazanmak" diyerek herkesi güldürmeyi başardı.

  7. Rakamlar ve matematiği çok sevdiğini vurgulayan yarışmacı "Benim kafam paraşüt gibi sadece açıldığında çalışıyor" sözleriyle de Milyoner'de fırtına estirdi.

    Rakamlar ve matematiği çok sevdiğini vurgulayan yarışmacı "Benim kafam paraşüt gibi sadece açıldığında çalışıyor" sözleriyle de Milyoner'de fırtına estirdi.

  8. İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran yarışmacı, kendinden emin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran yarışmacı, kendinden emin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

  9. Joker haklarını doğru yerlerde kullanan Ata Temel, 30.000 TL'lik baraj sorusunu da aşarak çift cevap joker hakkı kazandı.

    Joker haklarını doğru yerlerde kullanan Ata Temel, 30.000 TL'lik baraj sorusunu da aşarak çift cevap joker hakkı kazandı.

  10. 50.000 TL değerindeki soruyu açtıran yarışmacı karşısında "999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?" sorusunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

    50.000 TL değerindeki soruyu açtıran yarışmacı karşısında "999.999.999.999.999.999'a 1 eklersek hangi sayıya ulaşırız?" sorusunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

  11. Yarışmanın başında matematiği çok sevdiğini söyleyen yarışmacı uzun süre düşünerek karar vermeye çalıştı.

    Yarışmanın başında matematiği çok sevdiğini söyleyen yarışmacı uzun süre düşünerek karar vermeye çalıştı.

  12. Yüzde 50:50 joker hakkını kullanan yarışmacı A Şıkkı 1 oktilyon ve D Şıkkı 1 Septilyon seçeneklerini eledi.

    Yüzde 50:50 joker hakkını kullanan yarışmacı A Şıkkı 1 oktilyon ve D Şıkkı 1 Septilyon seçeneklerini eledi.

  13. B 1 Trilyon ve C 1 Kentilyon seçenekleri arasında kararsız kalan Ata Temel, C Şıkkı 1 Kentilyon yanıtı vererek 100.000 TL değerindeki soruya ulaştı.

    B 1 Trilyon ve C 1 Kentilyon seçenekleri arasında kararsız kalan Ata Temel, C Şıkkı 1 Kentilyon yanıtı vererek 100.000 TL değerindeki soruya ulaştı.

  14. Ardından "16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusuna ulaşan yarışmacı çekilme kararı alarak 100.000 TL ile yarışmaya veda etti.

    Ardından "16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusuna ulaşan yarışmacı çekilme kararı alarak 100.000 TL ile yarışmaya veda etti.