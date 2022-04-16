Renkli Yarışmacı Matematik Sorusunda...

Türk televizyonlarının en çok kazandıran bilgi yarışmacı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç yarışmacılarla izleyenleri ekran başına kilitliyor. 1 milyonluk büyük ödüle ulaşmak için zorlu bir mücadele veren yarışmacılar, sanattan spora matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruları yanıtlıyor.