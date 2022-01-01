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Öyle Bir Kilo Verdi Ki!

İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler şok geçirdi! Öyle bir kilo verdi ki formülü merak konusu oldu

  1. Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan 2 ayda verdiği kiloyla gündem oldu. Son haliyle herkesi şaşırtan Yıldızhan diyet listesini sevenleriyle paylaştı.

    Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan 2 ayda verdiği kiloyla gündem oldu. Son haliyle herkesi şaşırtan Yıldızhan diyet listesini sevenleriyle paylaştı.

  2. Geçtiğimiz akşam bir düğünde sahne alan sanatçı İzzet Yıldızhan verdiği kilolarla gündem oldu. 2 ayda sekiz kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan merak edilen diyet listesini paylaştı. Ünlü şarkıcı kiloları kadar düğünde giydiği iki farklı ceketle de dikkat çekti.

    Geçtiğimiz akşam bir düğünde sahne alan sanatçı İzzet Yıldızhan verdiği kilolarla gündem oldu. 2 ayda sekiz kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan merak edilen diyet listesini paylaştı. Ünlü şarkıcı kiloları kadar düğünde giydiği iki farklı ceketle de dikkat çekti.

  3. Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir düğünde sahne aldı. Sahnede dolar yağmuruna tutulan Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi.

    Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir düğünde sahne aldı. Sahnede dolar yağmuruna tutulan Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi.

  4. Usta isim 2 ayda diyet listesine uyarak tam 8 kilo verdiğiniz açıkladı. Sahne sonrası gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yıldızhan, "İki ayda tam 8 kilo verdim.

    Usta isim 2 ayda diyet listesine uyarak tam 8 kilo verdiğiniz açıkladı. Sahne sonrası gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yıldızhan, "İki ayda tam 8 kilo verdim.

  5. "Sabahları 2 adet yumurta ve akşamları ise sadece balık ızgara yiyerek verdim." diye konuşarak kilo verme formülünü açıkladı.

    "Sabahları 2 adet yumurta ve akşamları ise sadece balık ızgara yiyerek verdim." diye konuşarak kilo verme formülünü açıkladı.

  6. Parmağındaki pırlanta taşlarıyla işlenmiş yüzüğü ile dikkat çeken sanatçı, "Çok anlamlı bir yüzük. Üzerinden 10 tane pırlanta taşı var."

    Parmağındaki pırlanta taşlarıyla işlenmiş yüzüğü ile dikkat çeken sanatçı, "Çok anlamlı bir yüzük. Üzerinden 10 tane pırlanta taşı var."

  7. "Ortadaki benim, diğer 9 taş da çocuklarımı temsil ediyor." dedi.

    "Ortadaki benim, diğer 9 taş da çocuklarımı temsil ediyor." dedi.