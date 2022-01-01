Öyle Bir Kilo Verdi Ki!
İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler şok geçirdi! Öyle bir kilo verdi ki formülü merak konusu oldu
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Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan 2 ayda verdiği kiloyla gündem oldu. Son haliyle herkesi şaşırtan Yıldızhan diyet listesini sevenleriyle paylaştı.
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Geçtiğimiz akşam bir düğünde sahne alan sanatçı İzzet Yıldızhan verdiği kilolarla gündem oldu. 2 ayda sekiz kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan merak edilen diyet listesini paylaştı. Ünlü şarkıcı kiloları kadar düğünde giydiği iki farklı ceketle de dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir düğünde sahne aldı. Sahnede dolar yağmuruna tutulan Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi.
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Usta isim 2 ayda diyet listesine uyarak tam 8 kilo verdiğiniz açıkladı. Sahne sonrası gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yıldızhan, "İki ayda tam 8 kilo verdim.
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"Sabahları 2 adet yumurta ve akşamları ise sadece balık ızgara yiyerek verdim." diye konuşarak kilo verme formülünü açıkladı.
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Parmağındaki pırlanta taşlarıyla işlenmiş yüzüğü ile dikkat çeken sanatçı, "Çok anlamlı bir yüzük. Üzerinden 10 tane pırlanta taşı var."
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"Ortadaki benim, diğer 9 taş da çocuklarımı temsil ediyor." dedi.
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