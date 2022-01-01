Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisi sezon finali verince soluğu tatilde aldı. Başarılı oyuncunun imaj değişikliği sosyal medyada viral oldu.
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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisi sezon finali verince soluğu tatilde aldı. Başarılı oyuncunun imaj değişikliği sosyal medyada viral oldu. Saçını sakalını uzatan Kaan Urgancıoğlu'nun son hali Aşk-ı Memnu dizindeki Behlül'ün, Bihter'in mezarı başındaki haline benzetildi.
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Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu son haliyle görenleri şaşırttı. 'Savcı Ilgaz' rolüyle akıllara kazınan başarılı oyuncunun son fotoğrafını görenler tanıyamadı. Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e olan benzerliği sosyal medyayı salladı.
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Dijital bir platformda yayınlanan "Aşk 101" dizisiyle yıldızı parlayan, "Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' ile çok sevilen Kaan Urgancıoğlu, son dönemde her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da kendine hayran bırakıyor.
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Sosyal medyada 2.3 milyon takipçisi bulunan Urgancıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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Savcı Ilgaz rolü ile beğeni kazanan ünlü oyuncunun adı sık sık rol arkadaşı Pınar Deniz ile anılıyordu. İkili ise her fırsatta sadece arkadaş olduklarını dile getiriyor.
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Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Kaan Urgancıoğlu, sekiz yıldır oyuncu Zeynep Oymak ile aşk yaşıyor.
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Mesleğinde 20 yılı deviren Kaan Urgancıoğlu son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
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Urgancıoğlu'nun yeni tarzı Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e benzetildi.
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İşte Kaan Urgancıoğlu'nun Behlül'e benzetilen son hali...
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