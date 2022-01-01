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5.İslami Dayanışma Oyunları Başladı! Erdoğan Açılışını Yaptı

5. İslami Dayanışma Oyunları başladı! Erdoğan resmi açılışını yaptı

  1. Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti.

    Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti.

  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "5. İslami Dayanışma Oyunları başlatıyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun " diyerek oyunları resmi olarak başlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "5. İslami Dayanışma Oyunları başlatıyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun " diyerek oyunları resmi olarak başlattı.

  3. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

    Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deklarasyonuyla yarışlar resmi olarak başladı. Erdoğan, ''5. İslami Dayanışma spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun'' dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deklarasyonuyla yarışlar resmi olarak başladı. Erdoğan, ''5. İslami Dayanışma spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun'' dedi.

  5. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde bir konuşma yaptı. Bakan Kasapoğlu, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu ve binlerce sporseverin oyunlara katıldığını belirtti. Kasapoğlu, ''Sporun başkenti olarak sporun evrensel mesajını, Konya'dan tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykıracağız. İnşallah hep birlikte şehrimize, Türkiye'mize yaraşır, tüm İslam alemine layık bir şekilde mükemmel bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece bir sportif etkinlik olmaktan öte, anlamı var. Sporun birleştirici gücü böylesine organizasyonlarda çok daha farklı bir şekilde meydana çıkıyor. Ülkelerimiz arasındaki bağın, ülkelerimiz arasındaki gelişmesine vesile oluyor. Zira bugün yeryüzü barışa ve esenliğe birbirinin hukukunu korumaya hazır'' diye konuştu.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde bir konuşma yaptı. Bakan Kasapoğlu, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu ve binlerce sporseverin oyunlara katıldığını belirtti. Kasapoğlu, ''Sporun başkenti olarak sporun evrensel mesajını, Konya'dan tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykıracağız. İnşallah hep birlikte şehrimize, Türkiye'mize yaraşır, tüm İslam alemine layık bir şekilde mükemmel bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece bir sportif etkinlik olmaktan öte, anlamı var. Sporun birleştirici gücü böylesine organizasyonlarda çok daha farklı bir şekilde meydana çıkıyor. Ülkelerimiz arasındaki bağın, ülkelerimiz arasındaki gelişmesine vesile oluyor. Zira bugün yeryüzü barışa ve esenliğe birbirinin hukukunu korumaya hazır'' diye konuştu.

  6. İslami İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da İslam ülkelerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, ''İslam ülkelerinin dayanışması ve bir araya gelmesi, insanların tanışması ve kaynaşması adına bu tür organizasyonlar önemli rol oynamaktadır. Yine aynı şekilde İslam İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin gençliği ve sporun ilerlemesine olan bağlılığının bir kanıtı olarak, aynı zamanda çok kültürlülüğü ve kültürler arası diyalogu güçlendirmeye ve İslami coğrafyadaki insanları bir araya getirmek ve İslami değerleri pekiştirmek adına önemli bir adım atmış olduk. Burada 4 bin sporcuyu bir araya getiren Türkiye'yi tebrik ediyor ve İslami dayanışmanın somut bir örneği olması nedeniyle dünyanın en önemli spor etkinlikleri arasında sayıla bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum'' dedi.

    İslami İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da İslam ülkelerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, ''İslam ülkelerinin dayanışması ve bir araya gelmesi, insanların tanışması ve kaynaşması adına bu tür organizasyonlar önemli rol oynamaktadır. Yine aynı şekilde İslam İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin gençliği ve sporun ilerlemesine olan bağlılığının bir kanıtı olarak, aynı zamanda çok kültürlülüğü ve kültürler arası diyalogu güçlendirmeye ve İslami coğrafyadaki insanları bir araya getirmek ve İslami değerleri pekiştirmek adına önemli bir adım atmış olduk. Burada 4 bin sporcuyu bir araya getiren Türkiye'yi tebrik ediyor ve İslami dayanışmanın somut bir örneği olması nedeniyle dünyanın en önemli spor etkinlikleri arasında sayıla bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum'' dedi.