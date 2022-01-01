5.İslami Dayanışma Oyunları Başladı! Erdoğan Açılışını Yaptı

İslami İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da İslam ülkelerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, ''İslam ülkelerinin dayanışması ve bir araya gelmesi, insanların tanışması ve kaynaşması adına bu tür organizasyonlar önemli rol oynamaktadır. Yine aynı şekilde İslam İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin gençliği ve sporun ilerlemesine olan bağlılığının bir kanıtı olarak, aynı zamanda çok kültürlülüğü ve kültürler arası diyalogu güçlendirmeye ve İslami coğrafyadaki insanları bir araya getirmek ve İslami değerleri pekiştirmek adına önemli bir adım atmış olduk. Burada 4 bin sporcuyu bir araya getiren Türkiye'yi tebrik ediyor ve İslami dayanışmanın somut bir örneği olması nedeniyle dünyanın en önemli spor etkinlikleri arasında sayıla bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum'' dedi.