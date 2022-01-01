Whatsapp Yeni Gizlilik Özelliklerini Duyurdu

WhatsApp ürün yöneticisi Ami Vora, bunun, "kişileri kendi mesajlarının kontrolü ve gizliliği üzerinde daha çok güçlendirecek ürün özellikleri oluşturma" odaklarının bir parçası olduğunu söyledi ve ekledi: "WhatsApp'ın özel bir görüşme için en güvenli yer olduğuna inanıyoruz. Diğer hiçbir küresel mesajlaşma hizmeti; kullanıcılarının mesajlarına, medya, sesli mesaj, video araması ve mesaj yedeklemesine bu ölçekte güvenlik sağlamıyor".