AKOM'dan İstanbul İçin Uyarı
AKOM'dan İstanbul için uyarı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlı havanın 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.
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Kentte yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım gibi hava olaylarının da beklendiği ifade edilen açıklamada, kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olmasının öngörüldüğü bildirildi.
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Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri ve Kocaeli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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Ege: Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir?in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla?nın iç kesimleri) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
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Akdeniz:Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz?in iç kesimlerinde (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya?nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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