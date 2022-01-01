AKOM'dan İstanbul için uyarı

Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri ve Kocaeli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.