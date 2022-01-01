Masterchef Türkiye'de 8. Önlük Sahibini Buldu!

Başarılı yarışamacı kadrosu ve usta jüri üyeleriyle Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef'te final turu heyecanı yaşanıyor. MasterChef'te ana kadroya giren son isim Büşra olurken, 8. önlüğün sahibi kim olacak sorusu merak konusu oldu. Peki 9 Ağustos MasterChef kim birinci oldu, ana kadroya katılan son isim kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...