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Masterchef Türkiye'de 8. Önlük Sahibini Buldu!

MasterChef Türkiye'de 8. önlük sahibini buldu!

  1. Başarılı yarışamacı kadrosu ve usta jüri üyeleriyle Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef'te final turu heyecanı yaşanıyor. MasterChef'te ana kadroya giren son isim Büşra olurken, 8. önlüğün sahibi kim olacak sorusu merak konusu oldu. Peki 9 Ağustos MasterChef kim birinci oldu, ana kadroya katılan son isim kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...

    Başarılı yarışamacı kadrosu ve usta jüri üyeleriyle Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef'te final turu heyecanı yaşanıyor. MasterChef'te ana kadroya giren son isim Büşra olurken, 8. önlüğün sahibi kim olacak sorusu merak konusu oldu. Peki 9 Ağustos MasterChef kim birinci oldu, ana kadroya katılan son isim kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...

  2. MasterChef'te ana kadroya giren 8. isim Fatma Nur oldu.

    MasterChef'te ana kadroya giren 8. isim Fatma Nur oldu.

  3. MasterChef Türkiye'de ana kadroya yedekten giren isimler; <br> 1-DOĞUKAN <br> 2-ATİKE <br> 3-BAŞAR

    MasterChef Türkiye'de ana kadroya yedekten giren isimler;
    1-DOĞUKAN
    2-ATİKE
    3-BAŞAR

  4. Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde; <br> Metin (1. hafta) <br> Gamze (2. hafta) <br> Onur (3. hafta) <br> Çağatay (4. hafta) <br> Şeyma (5. hafta) <br> Melih (6. hafta) <br> Büşra (7. hafta)

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;
    Metin (1. hafta)
    Gamze (2. hafta)
    Onur (3. hafta)
    Çağatay (4. hafta)
    Şeyma (5. hafta)
    Melih (6. hafta)
    Büşra (7. hafta)