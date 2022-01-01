Evcen Evi Terk Etti!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin beş yıllık evlilikleri bitiyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rol arkadaşlıkları aşka dönüşen ve ikinci çocuklarını bekleyen ünlü çiftten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği söylendi. Kötü süreçten geçen çiftin ayrılacağı iddia ediliyor. Gündeme düşen bu haberle ilgili ünlü çiftten ilk açıklama geldi.