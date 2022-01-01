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Ayda Bin Dolar Kazançla Yaşanabilecek Dünyanın En Güzel Şehirler

Amerikan medya kuruluşu Business Insider, ayda bin dolar veya daha az kazançla kaliteli bir şekilde yaşanabilecek altı şehri belirledi.

  1. Business Insider adlı internet sitesi, dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde yaşamanın maliyetinin kitle kaynaklı bir özetini sunan karşılaştırma web sitesi Numbeo'dan alınan verileri kullanarak ayda bin dolar kazançla rahatça yaşayanabilecek altı şehri açıkladı. Numbeo tarafından yapılan açıklamada, şehirlere ait endeksler oluştururken, satın alma gücü, yaşam maliyeti, kirlilik, sağlık hizmetleri, güvenlik, iklim, trafikte işe gidip gelme süresi ve ev kiraları gibi birçok faktörün puanlandığı bir formül oluşturulduğu bildirildi. <br> İşte o şehirler..

    Business Insider adlı internet sitesi, dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde yaşamanın maliyetinin kitle kaynaklı bir özetini sunan karşılaştırma web sitesi Numbeo'dan alınan verileri kullanarak ayda bin dolar kazançla rahatça yaşayanabilecek altı şehri açıkladı. Numbeo tarafından yapılan açıklamada, şehirlere ait endeksler oluştururken, satın alma gücü, yaşam maliyeti, kirlilik, sağlık hizmetleri, güvenlik, iklim, trafikte işe gidip gelme süresi ve ev kiraları gibi birçok faktörün puanlandığı bir formül oluşturulduğu bildirildi.
    İşte o şehirler..

  2. BUENOS AİRES, ARJANTİN Arjantin'in başkenti Buenos Aires, inanılmaz yemekler, hareketli gece hayatı ve sayısız kültürel aktivite sunuyor. Kentte, şehir merkezindeki ufak bir dairede, aylık yaşam giderleri ile birlikte 730 dolar (yaklaşık 13 bin lira) harcayarak yaşamak mümkün.

    BUENOS AİRES, ARJANTİN Arjantin'in başkenti Buenos Aires, inanılmaz yemekler, hareketli gece hayatı ve sayısız kültürel aktivite sunuyor. Kentte, şehir merkezindeki ufak bir dairede, aylık yaşam giderleri ile birlikte 730 dolar (yaklaşık 13 bin lira) harcayarak yaşamak mümkün.

  3. SANTİAGO, ŞİLİ Santiago, And Dağları'nın nefes kesici manzarası ve kozmopolit kültürünün yanı sıra sakinlerine nispeten ucuz bir yaşam sunuyor. Bu nedenle Şili nüfusunun yaklaşık yüzde 35'i başkentte yaşıyor. Ayrıca kent çok çeşitli müzelerle birlikte, Latin Amerika'nın en iyi üç üniversitesinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Santiago'da merkeze yakın bir dairede yaşamak ve yaşam maliyetlerini karşılamak için bin dolar (yaklaşık 18 bin lira) oldukça yeterli.

    SANTİAGO, ŞİLİ Santiago, And Dağları'nın nefes kesici manzarası ve kozmopolit kültürünün yanı sıra sakinlerine nispeten ucuz bir yaşam sunuyor. Bu nedenle Şili nüfusunun yaklaşık yüzde 35'i başkentte yaşıyor. Ayrıca kent çok çeşitli müzelerle birlikte, Latin Amerika'nın en iyi üç üniversitesinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Santiago'da merkeze yakın bir dairede yaşamak ve yaşam maliyetlerini karşılamak için bin dolar (yaklaşık 18 bin lira) oldukça yeterli.

  4. SOFYA, BULGARİSTAN Bulgaristan hem doğal güzellikleri hem de zengin tarihi ile diğer Avrupa Birliği ( AB) üyesi ülkelerine uygun maliyetli bir alternatif oluşturuyor. Numbeo, Bulgaristan'ın başkentindeki yaşam kalitesinin Paris'tekiyle karşılaştırılabilir olduğunu, ancak yaşam maliyetinin Sofya'da çok daha ucuz olduğunu ve konaklama ve yaşam masrafları için ayda bin doların (yaklaşık 18 bin lira) yeterli olduğunu belirtti.

    SOFYA, BULGARİSTAN Bulgaristan hem doğal güzellikleri hem de zengin tarihi ile diğer Avrupa Birliği ( AB) üyesi ülkelerine uygun maliyetli bir alternatif oluşturuyor. Numbeo, Bulgaristan'ın başkentindeki yaşam kalitesinin Paris'tekiyle karşılaştırılabilir olduğunu, ancak yaşam maliyetinin Sofya'da çok daha ucuz olduğunu ve konaklama ve yaşam masrafları için ayda bin doların (yaklaşık 18 bin lira) yeterli olduğunu belirtti.

  5. MONTERREY, MEKSİKA 1 milyondan biraz fazla nüfusa sahip Monterrey, Numbeo'nun yaşam kalitesi endeksinde Paris ve Milano'yu geride bırakıyor. Kent aynı zamanda, Meksika'nın kuzeyindeki en ilerici şehir olarak ün kazandı ve önemli bir sanayi merkezi. Bununls birlikte, şehir merkezinin dışında tek yatak odalı bir dairede yaşamak ve temel giderler aylık 900 dolar (yaklaşık 16 bin lira) tutuyor.

    MONTERREY, MEKSİKA 1 milyondan biraz fazla nüfusa sahip Monterrey, Numbeo'nun yaşam kalitesi endeksinde Paris ve Milano'yu geride bırakıyor. Kent aynı zamanda, Meksika'nın kuzeyindeki en ilerici şehir olarak ün kazandı ve önemli bir sanayi merkezi. Bununls birlikte, şehir merkezinin dışında tek yatak odalı bir dairede yaşamak ve temel giderler aylık 900 dolar (yaklaşık 16 bin lira) tutuyor.

  6. CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA Pırıl pırıl mavi suları, harika havası ve şehrin üzerinde yükselen ikonik Masa Dağı ile Cape Town yaşamak için harika bir yer olabilir. Numbeo, , merkezin dışında tek yatak odalı bir daire ve yaşam masraflarının ayda bin dolara (18 bin dolar) mal olacağını açıkladı.

    CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA Pırıl pırıl mavi suları, harika havası ve şehrin üzerinde yükselen ikonik Masa Dağı ile Cape Town yaşamak için harika bir yer olabilir. Numbeo, , merkezin dışında tek yatak odalı bir daire ve yaşam masraflarının ayda bin dolara (18 bin dolar) mal olacağını açıkladı.

  7. BURSA, TÜRKİYE Türkiye?nin en büyük dördüncü şehri olan Bursa çok sayıda park ve bahçeleriyle ?yeşil Bursa? olarak anılıyor. Şehri çevreleyen ünlü Uludağ Dağ da şehri doğa severler için harika bir yer haline getiriyor. Numbeo'ya göre şehir merkezine yakın bir daire ve yaşam masrafları ayda yaklaşık 650 dolar (yaklaşık 11 bin lira) tutuyor.

    BURSA, TÜRKİYE Türkiye?nin en büyük dördüncü şehri olan Bursa çok sayıda park ve bahçeleriyle ?yeşil Bursa? olarak anılıyor. Şehri çevreleyen ünlü Uludağ Dağ da şehri doğa severler için harika bir yer haline getiriyor. Numbeo'ya göre şehir merkezine yakın bir daire ve yaşam masrafları ayda yaklaşık 650 dolar (yaklaşık 11 bin lira) tutuyor.