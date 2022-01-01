Diyanet'e Saldırdı!

Prof. Dr. Faruk Beşer de konuya dair çarpıcı açıklamalarını yaparken şu ifadelere başvurdu:

"Mahrem demek, saygın demek. Saygı duyulması gereken demek. Aynı zamanda haram demek. Herkesin bakacağı, dokunacağı, üzerinde konuşulacağı olmayan demek. İslamda kadın olsun erkek olsun, bir mahrem alan dediğimiz alan vardır bu mahrem alan tesettürle de alakalıdır."

Hiçbir sınırı olmayan insanların İslam'daki mahremiyetle ilgili yapılan konuşmaların edepsizlik olduğunu söyleyen Beşer, kadının bütünüyle mahrem yani saygın olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Beşer, islami değerlerle alay edenlerin kendi hayatlarında hiçbir saygınlığının olmadığını da açıklamalarına ekledi.