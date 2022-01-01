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Diyanet'e Saldırdı!

Şahan Gökbakar vukuatlara doymuyor! Bu kez de Diyanet'in ifadesini çarpıttı

  1. Diyanet İşleri Başkanlığı salgın sonrası dijital arşivinin bir bölümünü erişime açtı. Başkanlığın ?Kadın ve Aile? kitaplığında bulunan "Evlenme niyetinde olanların birbirlerinin mahrem yerlerine, ?fikir verecek ölçüde? bakabilir" şeklindeki ifadeleri hakkında alaycı bir açıklama yapan Şahan Gökbakar bu kez haddini fazlasıyla aştı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı salgın sonrası dijital arşivinin bir bölümünü erişime açtı. Başkanlığın ?Kadın ve Aile? kitaplığında bulunan "Evlenme niyetinde olanların birbirlerinin mahrem yerlerine, ?fikir verecek ölçüde? bakabilir" şeklindeki ifadeleri hakkında alaycı bir açıklama yapan Şahan Gökbakar bu kez haddini fazlasıyla aştı.

  2. Gökbakar, bu kez İslami ölçüleri hedef gösteren bir paylaşıma imza attı. Şahan.önceki aylarda Orman Yangınlarında helikopter olmadığını iddia ederek sosyal medyadan kullanıcıları galeyana getirmişti.

    Gökbakar, bu kez İslami ölçüleri hedef gösteren bir paylaşıma imza attı. Şahan.önceki aylarda Orman Yangınlarında helikopter olmadığını iddia ederek sosyal medyadan kullanıcıları galeyana getirmişti.

  3. Absürt komedisiyle artık kimsenin ka'le almadığı Gökbakar, özellikle Twitter hesabı üzerinden dini değerlere ve görüşlere saldırıp gündemde yaşamaya çalışıyor.

    Absürt komedisiyle artık kimsenin ka'le almadığı Gökbakar, özellikle Twitter hesabı üzerinden dini değerlere ve görüşlere saldırıp gündemde yaşamaya çalışıyor.

  4. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN İFADESİNİ ÇARPITTI

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN İFADESİNİ ÇARPITTI

  5. Şahan Gökbakar, Diyanet'in dijital kitaplarında yazan "Evlenme niyetinde olanların birbirlerinin mahrem yerlerine, ?fikir verecek ölçüde? bakabileceği belirtildi" ifadesini çarpıtarak sosyal medya kullanıcılarını galeyana getirdi.

    Şahan Gökbakar, Diyanet'in dijital kitaplarında yazan "Evlenme niyetinde olanların birbirlerinin mahrem yerlerine, ?fikir verecek ölçüde? bakabileceği belirtildi" ifadesini çarpıtarak sosyal medya kullanıcılarını galeyana getirdi.

  6. Mahrem kavramını, kendi yaşam tarzına göre yorumlayan Şahan Gökbakar'ın, Diyanet üzerinden oluşturmaya çalıştığı algıyla ilgili Haber7.com editörü Ramazan Dengiz, Dr. M. Şerafettin Kalay'ın, Prof. Dr. Kerim Buladı'nın ve Prof. Dr. Faruk Beşer'in görüşlerine danıştı. Dr. Kalay, Prof. Dr. Buladı ve Prof. Dr. Beşer Diyanet'in, kötü niyetli yorumlanan 'mahrem' kavramına açıklık getirdi.

    Mahrem kavramını, kendi yaşam tarzına göre yorumlayan Şahan Gökbakar'ın, Diyanet üzerinden oluşturmaya çalıştığı algıyla ilgili Haber7.com editörü Ramazan Dengiz, Dr. M. Şerafettin Kalay'ın, Prof. Dr. Kerim Buladı'nın ve Prof. Dr. Faruk Beşer'in görüşlerine danıştı. Dr. Kalay, Prof. Dr. Buladı ve Prof. Dr. Beşer Diyanet'in, kötü niyetli yorumlanan 'mahrem' kavramına açıklık getirdi.

  7. "SİMASINI GÖRMEDİĞİNİZ BİRİYLE EVLENMEYİN" <br> Dr. M. Şerafettin Kalay, Diyanet'in gündemde dolaşan sözüyle ilgili yaptığı açıklamasına Peygamber Efendimiz (SAV) hadisiyle giriş yaptı: <br> "Birisinin size anlattığı veya methettiği değil gördüğünüz bir insan sizin daha hayırlıdır." <br> Kalay, bu kavramla ilgili "fıtratı kabul ediyor mu" "hoşuna gidiyor mu" ben bu insanla bir hayat sürebilir miyim" gibi bir değerlendirme söz konusudur dedi. <br> Aynı zamanda Kalay, verilen ifadelerin kötü niyetli kişilerce harcanamayacak ve yanlış anlaşılmaya meydan verilmeyecek şekilde aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

    "SİMASINI GÖRMEDİĞİNİZ BİRİYLE EVLENMEYİN"
    Dr. M. Şerafettin Kalay, Diyanet'in gündemde dolaşan sözüyle ilgili yaptığı açıklamasına Peygamber Efendimiz (SAV) hadisiyle giriş yaptı:
    "Birisinin size anlattığı veya methettiği değil gördüğünüz bir insan sizin daha hayırlıdır."
    Kalay, bu kavramla ilgili "fıtratı kabul ediyor mu" "hoşuna gidiyor mu" ben bu insanla bir hayat sürebilir miyim" gibi bir değerlendirme söz konusudur dedi.
    Aynı zamanda Kalay, verilen ifadelerin kötü niyetli kişilerce harcanamayacak ve yanlış anlaşılmaya meydan verilmeyecek şekilde aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

  8. Prof. Dr. Kerim Buladı da mahrem kavramının toplumumuzda yanlış anlaşıldığını ifade ederek, zorunluluk dışında mahremi olmayan kadının avret yerlerine bakılmayacağını söyledi. Buladı, mahrem konusunu Peygamber Efendimiz'in (SAV) bir hadisiyle de örneklendirdi: <br> "Sizden kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa yanında mahremi olmayan bir kadınla başbaşa kalmasın..."

    Prof. Dr. Kerim Buladı da mahrem kavramının toplumumuzda yanlış anlaşıldığını ifade ederek, zorunluluk dışında mahremi olmayan kadının avret yerlerine bakılmayacağını söyledi. Buladı, mahrem konusunu Peygamber Efendimiz'in (SAV) bir hadisiyle de örneklendirdi:
    "Sizden kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa yanında mahremi olmayan bir kadınla başbaşa kalmasın..."

  9. Prof. Dr. Faruk Beşer de konuya dair çarpıcı açıklamalarını yaparken şu ifadelere başvurdu: <br> "Mahrem demek, saygın demek. Saygı duyulması gereken demek. Aynı zamanda haram demek. Herkesin bakacağı, dokunacağı, üzerinde konuşulacağı olmayan demek. İslamda kadın olsun erkek olsun, bir mahrem alan dediğimiz alan vardır bu mahrem alan tesettürle de alakalıdır." <br> Hiçbir sınırı olmayan insanların İslam'daki mahremiyetle ilgili yapılan konuşmaların edepsizlik olduğunu söyleyen Beşer, kadının bütünüyle mahrem yani saygın olduğunu ifade etti. <br> Aynı zamanda Beşer, islami değerlerle alay edenlerin kendi hayatlarında hiçbir saygınlığının olmadığını da açıklamalarına ekledi.

    Prof. Dr. Faruk Beşer de konuya dair çarpıcı açıklamalarını yaparken şu ifadelere başvurdu:
    "Mahrem demek, saygın demek. Saygı duyulması gereken demek. Aynı zamanda haram demek. Herkesin bakacağı, dokunacağı, üzerinde konuşulacağı olmayan demek. İslamda kadın olsun erkek olsun, bir mahrem alan dediğimiz alan vardır bu mahrem alan tesettürle de alakalıdır."
    Hiçbir sınırı olmayan insanların İslam'daki mahremiyetle ilgili yapılan konuşmaların edepsizlik olduğunu söyleyen Beşer, kadının bütünüyle mahrem yani saygın olduğunu ifade etti.
    Aynı zamanda Beşer, islami değerlerle alay edenlerin kendi hayatlarında hiçbir saygınlığının olmadığını da açıklamalarına ekledi.