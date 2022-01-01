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Tarihi Yapı İzinsiz Olarak Yıkıldı

İstanbul Şişli'de, erken Cumhuriyet dönemine ait olduğu tespit edilen ve tarihi bina olarak tescillenmesi için sürecin devam ettiği bina, izinsiz olarak kepçeyle yıkıldı. İBB'nin, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

  1. İstanbul'un Şişli ilçesindeki tarihi yapı olarak tescillenmesi istenen bina yıkıldı.

    İstanbul'un Şişli ilçesindeki tarihi yapı olarak tescillenmesi istenen bina yıkıldı.

  2. Evin sahibi yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Yeğenleri de, binayı kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firmasına verdi.

    Evin sahibi yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Yeğenleri de, binayı kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firmasına verdi.

  3. Binanın erken Cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit eden İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB), yapının koruma altına alınması için 1 ay önce Koruma Kurulu'na başvurdu.

    Binanın erken Cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit eden İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB), yapının koruma altına alınması için 1 ay önce Koruma Kurulu'na başvurdu.

  4. Kurul'un aksi yöndeki kararına rağmen bina, inşaat firmasınca izinsiz olarak yıkıldı.

    Kurul'un aksi yöndeki kararına rağmen bina, inşaat firmasınca izinsiz olarak yıkıldı.

  5. İBB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

    İBB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.