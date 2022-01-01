Kurul'un aksi yöndeki kararına rağmen bina, inşaat firmasınca izinsiz olarak yıkıldı.

Binanın erken Cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit eden İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB), yapının koruma altına alınması için 1 ay önce Koruma Kurulu'na başvurdu.

Evin sahibi yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Yeğenleri de, binayı kentsel dönüşüm kapsamında bir inşaat firmasına verdi.

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