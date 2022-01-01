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İstanbul'un İlçelerinde En Çok Hangi İlden İnsanlar Yaşıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.

  1. Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

    Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

  2. Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

    Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

  3. Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

    Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

  4. Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi<br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  5. Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

  6. Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi<br> En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

    Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

  7. Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

    Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

  8. Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

    Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

  9. Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

  10. Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884 <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

    Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884
    En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

  11. Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon

    Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon

  12. Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi<br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  13. Tuzla Nüfusu: 284 bin 443 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

    Tuzla Nüfusu: 284 bin 443 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

  14. Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  15. Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin

    Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin

  16. Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

    Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

  17. Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

    Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

  18. Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  19. Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

    Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

  20. Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  21. Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

    Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

  22. Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  23. Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

    Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

  24. Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  25. Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

  26. Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

  27. Kartal Nüfusu: 480 bin 738 <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan

    Kartal Nüfusu: 480 bin 738
    En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan

  28. Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)

    Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)

  29. Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt

    Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt

  30. Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

    Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

  31. Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  32. Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi<br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  33. Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman

    Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman

  34. Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  35. Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  36. Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

  37. Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis

    Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis

  38. Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

  39. Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi <br> En çok hangi ilden vatandaş var: Van

    Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi
    En çok hangi ilden vatandaş var: Van