İstanbul'un İlçelerinde En Çok Hangi İlden İnsanlar Yaşıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği belirlendi.
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Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
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Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
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Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
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Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
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Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
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Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
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Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
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Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
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Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884
En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
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Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon
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Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Tuzla Nüfusu: 284 bin 443 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
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Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin
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Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
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Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
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Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
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Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
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Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
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Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
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Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
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Kartal Nüfusu: 480 bin 738
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan
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Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)
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Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt
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Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
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Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman
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Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
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Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis
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Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
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Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Van