Kızının Son Hali Şaşırttı!

Arkadaşlarıyla oraya gidiyorlar. Bizim sitenin içinde olursa en geç 8?e kadar izni oluyor... Benim yaşadığım dönemle onun yaşadığı dönem çok farklı. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Arada anlayamadığım ve tenkit ettiğim şeyler olabiliyor ama."