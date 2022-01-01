Duygulandıran Soru!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine dopdolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada, yarışmacının karşısına çıkan Eren Bülbül sorusu herkesi etkiledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster programına damga vuran o etkileyici soru...