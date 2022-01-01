Hangi Dizi Ne Zaman Başlayacak?

'Camdaki Kız' dizisinin yeni sezonu ne zaman?

Gülseren Budayıcıoğlu?nun eserinden televizyona uyarlanan ve gerçek bir yaşam hikayesini ekranlara taşıyan Camdaki Kız, sezon finalinde izleyicileri nefessiz bırakmıştı. Nalan ile Hayri arasındaki yakınlaşma ağızları açık bırakırken dizinin takipçileri yeni sezonu merakla beklemeye başladı.

Ancak şu an için Camdaki Kız?ın 3. sezonunun çekimlerinin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak dizinin diğer pek çok dizi gibi eylül ayının ikinci haftası itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.