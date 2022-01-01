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Paylaşımı Olay Oldu!

Son paylaşımı olay oldu! Bakın kime benzetildi

  1. Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. 1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçilen ve ardından sinema dünyasına adım atan Sevim Emre, gençlik fotoğrafıyla olay oldu. Çok sayıda yorum ve beğeni alan bu kareye Demet Akalın'da "Aleyna sandım" yazdı.

    Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. 1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçilen ve ardından sinema dünyasına adım atan Sevim Emre, gençlik fotoğrafıyla olay oldu. Çok sayıda yorum ve beğeni alan bu kareye Demet Akalın'da "Aleyna sandım" yazdı.

  2. Güzellik yarışmasında elde ettiği başarı ve güzellikle dikkat çeken ünlü ismin Tam adı Elif Sevim Emre'dir. Aranesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay ile evli olan Sevim Emre 1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilmiş aynı zamanda Beyrut'ta gerçekleşen güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil ederek Avrupa 4.'sü seçildi.

    Güzellik yarışmasında elde ettiği başarı ve güzellikle dikkat çeken ünlü ismin Tam adı Elif Sevim Emre'dir. Aranesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay ile evli olan Sevim Emre 1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilmiş aynı zamanda Beyrut'ta gerçekleşen güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil ederek Avrupa 4.'sü seçildi.

  3. Adını geniş kitlelere duyuruan ünlü isim böylece film teklifleri yapmaya başladı.

    Adını geniş kitlelere duyuruan ünlü isim böylece film teklifleri yapmaya başladı.

  4. İlk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşayan Emre, performansıyla herkesin beğenisini kazandı. İzleyicilerden tam not alan ve ardından birçok filmde boy gösteren Emre, daha sonra ise gönlünü Orhan Gencebay'a kaptırdı.

    İlk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşayan Emre, performansıyla herkesin beğenisini kazandı. İzleyicilerden tam not alan ve ardından birçok filmde boy gösteren Emre, daha sonra ise gönlünü Orhan Gencebay'a kaptırdı.

  5. Emre, senelerdir mutlu bir birliktelik sürdürdüğü Orhan Gencebay ile sık sık gündem oluyor. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Sevim Emre, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

    Emre, senelerdir mutlu bir birliktelik sürdürdüğü Orhan Gencebay ile sık sık gündem oluyor. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Sevim Emre, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

  6. 78 yaşındaki ünlü oyuncu son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

    78 yaşındaki ünlü oyuncu son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

  7. Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ünlü isim, gençlik fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle yıllara myedan okuyan ünlü ismin bu gönderisine çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

    Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ünlü isim, gençlik fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle yıllara myedan okuyan ünlü ismin bu gönderisine çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

  8. Şarkıcı Demet Akalın yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte o paylaşım:

    Şarkıcı Demet Akalın yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte o paylaşım:

  9. "ALEYNA SANDIM" <br> Çok sayıda yorum alan Emre'ye Demet Akalın da yorum yazdı. Akalın, Emre'nin karesine "Aleyna sandım" yazdı.

    "ALEYNA SANDIM"
    Çok sayıda yorum alan Emre'ye Demet Akalın da yorum yazdı. Akalın, Emre'nin karesine "Aleyna sandım" yazdı.