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Arabaya Çarptı Utanmadan Kaçtı!

Ünlü oyuncu Oya Başar geçtiğimiz günlerde tatile çıkmıştı. Oyuncu Başar, yaptığı hareketle herkesin gözünden düştü. Ünlü oyuncu Bodrum'da arabasıyla kaza yaptı. Ardına bile bakmadan bastı gaza kaçtı.

  1. 66 yaşındaki sinema, dizi ve tiyatro oyuncu Oya Başar, her tatil zamanı yaptığı gibi Bodrum'u tercih etti.

    66 yaşındaki sinema, dizi ve tiyatro oyuncu Oya Başar, her tatil zamanı yaptığı gibi Bodrum'u tercih etti.

  2. Ünlü oyuncunun magazinden uzak yaşantısı göze çarparken, şimdilerde bomba gibi bir haberle gündem konusu oldu.

    Ünlü oyuncunun magazinden uzak yaşantısı göze çarparken, şimdilerde bomba gibi bir haberle gündem konusu oldu.

  3. Başar Bodrum Türkbükü bölgesinde 4 Temmuz gecesi saat 23.00 sularında seyir halindeki arabasıyla, park halindeki bir araca çarptı. Aracın yeni park ettiği öğrenilirken, arabanın şoförü B.Ö. isimli kadın neye uğradığını şaşırdı.

    Başar Bodrum Türkbükü bölgesinde 4 Temmuz gecesi saat 23.00 sularında seyir halindeki arabasıyla, park halindeki bir araca çarptı. Aracın yeni park ettiği öğrenilirken, arabanın şoförü B.Ö. isimli kadın neye uğradığını şaşırdı.

  4. Kazadan yara almadan herkes sağ sağlim çıkarken, park halindeki aracın arka lamba ve tamponunda büyük hasar olduğu kazada, B.Ö.'nün şikayetinden sonra kamera kayıtlarıyla çarpan kişinin oyuncu Başar olduğu öğrenildi.

    Kazadan yara almadan herkes sağ sağlim çıkarken, park halindeki aracın arka lamba ve tamponunda büyük hasar olduğu kazada, B.Ö.'nün şikayetinden sonra kamera kayıtlarıyla çarpan kişinin oyuncu Başar olduğu öğrenildi.

  5. Tüm bunlara rağmen arabaya çarpan Oya Başar'ın, arabaya çarpar çarpmaz arkasına bile bakmadan kaçtığını belirtildi.

    Tüm bunlara rağmen arabaya çarpan Oya Başar'ın, arabaya çarpar çarpmaz arkasına bile bakmadan kaçtığını belirtildi.

  6. Özür bekleyen aile, Oya Başar'dan "Oğlum sizi arayacak" sözüyle karşılaşınca ikinci şokunu da yaşadı.

    Özür bekleyen aile, Oya Başar'dan "Oğlum sizi arayacak" sözüyle karşılaşınca ikinci şokunu da yaşadı.

  7. Oyuncu Başar ifadesindeyse kazanın farkında olmadığını, olay yerinden kaçmadığını, sabah arabaya giderken hasarı gördüğünü dile getirdi.

    Oyuncu Başar ifadesindeyse kazanın farkında olmadığını, olay yerinden kaçmadığını, sabah arabaya giderken hasarı gördüğünü dile getirdi.

  8. 66 yaşındaki usta sanatçı olarak bilinen Oya Başar'a yakışmayan bu hareket sonucu sosyal medya tepki gösterdi. Takipçileri "Yaşından da mı utanmadın?" yorumlarında bulundu.

    66 yaşındaki usta sanatçı olarak bilinen Oya Başar'a yakışmayan bu hareket sonucu sosyal medya tepki gösterdi. Takipçileri "Yaşından da mı utanmadın?" yorumlarında bulundu.