Bu Besinler Kalbi Çürütüyor Damarları Kurutuyor!
Kalp hastalıkları her yaş ve cinsiyet grubunda görülür. Ciddi hastalıklar listesinde yer alır. Ölümle bile sonuçlanabilen kalp hastalıkları konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Peki kalp hastaları hangi yiyeceklerden uzak durmalı?
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Kalp hastalıkları her yaş ve cinsiyet grubunda görülür. Ciddi hastalıklar listesinde yer alır. Ölümle bile sonuçlanabilen kalp hastalıkları konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Hemen hemen her hastalığı etkileyen beslenme alışkanlıklarının sağlıklı olmaması durumunda geri dönüşü olmayan kötü sonuçlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, özellikle kap hastalarının uzak durması gereken yiyecekler olduğunu söylüyor. Peki kalp hastaları hangi yiyeceklerden uzak durmalı?
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AŞIRI YAĞDA PİŞEN BESİNLER Uzmanlar kızgın yağda pişirlen tüm besinlerin anında vitamin ve mineral değerlerini kaybettiklerini vurguluyor.
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HAZIR NOODLE Sodyum bakımından yüksek olan hazır noodle yüksek tansiyonu tetikleyerek kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlar.
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YEMEK TUZU Yemek tuuz doğrudan olmazda da dolaylı oalrak kalbi etkilerç Kan basıncını aniden yükselten yemek tuzu, kalp ritim bozukluğuna ve yüksek tansiyona sebep olur.
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KIRMIZI ET Kırmızı et insan sağlığı için faydalı bir besindir. Ancka kalp rahatsızlığı olanlar için bu besin ölüme bile neden olabilir. Doymuş yağ bakımından zengin olan kırmızı et kalp fonksiyonlarını olumsuz etkiler.
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PİZZA İçeriğinde hem işlenmiş et hem de karbonhidrat barındıran pizza kronik kalp hastaları için oldukça zararlı bir yiyecektir. Uzmanlar bu tür yiyeceklerin kepekli az tuzlu ve işlenmiş et olmayanlarını tercih edilmesini tavsiye ediyor.
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PATATES CİPSİ Yapılan araştırmada dünya üzerinde her 5 kişiden dördü patates cipsini kontrolsüz tüketiyor. İçeriğinde koruyucu madde, hazır gıda maddesi ve yüksek oranda doymuş yağ barındıdan patates cipsi kalp atışlarında etkili olan alanların fonksiyonlarını düşürür.
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İŞLENMİŞ ET Sucuk, pastırma, sosis ve sal gibi işlenmiş kırmızı etler konusunda uzmanalar araştırma yapmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu tür işlenmiş gıdaların damar tıkanıklığını artırdığı aynı zamanda kötü kolesterol seviyesini yükselttiğini belirtiyor.
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HAZIR YİYECEKLER! Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda hazır gıdaların içerisinde yüksek oranda BPA madde tespit edilmiştir. Bu madde yiyeceklerin raf ömrünü uzatır ancak vücuda girdiğinde tam ölümcül bir etkiye neden olur. Kalbin erkenden yaşlanmasına yol açan BPA maddesi öte yandan damarları sertleştirerek kan akışını olumsuz etkiler.
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SOFRA TUZU İçeriğinde yüksek oranda sodyum barındıran sofra tuzu, kalpteki hücrelerin yenilenmesini engeller. Tuz ayrıca damar içerisinde birikir.
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KETÇAP Dünyanın en sağlıksız yiyeceği kabul edilen ketçap adeta kalbi çürütür. İçerisinde 400 miligramdan fazla tuz barındırır.