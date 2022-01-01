Bu Besinler Kalbi Çürütüyor Damarları Kurutuyor!

Kalp hastalıkları her yaş ve cinsiyet grubunda görülür. Ciddi hastalıklar listesinde yer alır. Ölümle bile sonuçlanabilen kalp hastalıkları konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Hemen hemen her hastalığı etkileyen beslenme alışkanlıklarının sağlıklı olmaması durumunda geri dönüşü olmayan kötü sonuçlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, özellikle kap hastalarının uzak durması gereken yiyecekler olduğunu söylüyor. Peki kalp hastaları hangi yiyeceklerden uzak durmalı?