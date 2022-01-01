Porsche Yeni Aracını Tanıttı.
Porsche, yeni 911 GT3-R'ın örtüsünü kaldırdı ve yeni aracını tanıttı.
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Porsche, 2019 yılında çalışmalarına başladığı 911 GT3 R?ı tanıttı. 992 Porsche modelini baz alan otomobilde, hızdan çok tamamen uzun süreli tam güçle kullanıma odaklanılmış.
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5 farklı modla ayarlanabilen KW Süspansiyon Kiti?nde önde çift salıncaklı süspansiyon sistemi ve arkada ise çok noktadan bağımsız bir süspansiyon kullanılıyor.
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GT3 R modelinin kalbinde Boxer tipinde atmosferik 4.2 litrelik bir motor yer alıyor. Bu motor 6 ileri sıralı şanzımanla birlikte geliyor.
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911 GT3, Ocak ayında Daytona?da Rolex 24 Saat Yarışı ile başlayacak olan GT3 sezonunda yarışmaya başlayacak. Satış fiyatı 567.210 dolar olan otomobil sadece ABD ve Kanada?da bulunan müşterilere satılacak.
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