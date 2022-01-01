Gizem Hemşire Gözyaşlarına Hakim Olamadı.
Kim Milyoner Olmak İster'de Gizem Hemşire hikayesiyle damga vurdu!
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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında son bölümde yine unutulmaz anlar yaşandı. Yayınlanan bu bölümde Elif Türk'ün hikayesi programa damga vurdu. Yarışmacı ameliyatı için istediği soruya kadar ulaşınca gözyaşlarına hakim olamadı.
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Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasının yeni bölümünde herkesi ağlatan bir olay yaşandı.
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Zonguldak'ta yaşayan ve hemşire olarak görev yapan yarışmacı, hastanede geçirdiği kazayı anlattı.
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Hastanede etil alkol patlaması yaşandığını ve çalışırken ileri derecede yandığını dile getirerek hikayesiyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu üzdü.
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Ameliyatı için 100 bin TL'ye ulaşmak istediğini dile getiren yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.
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Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, istediği soruya kadar ulaştı ve doğru cevabı verdi.
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Hedefine bir adım daha yaklaştığı için mutlu olan yarışmacı, soruyu bildikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
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Yarışmacı soru daha ilerlese de soruya doğru cevap veremedi.
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Hikayesiyle geceye damga vuran yarışmacı, yarışmadan 30 bin TL aldı.
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