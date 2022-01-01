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Gizem Hemşire Gözyaşlarına Hakim Olamadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Gizem Hemşire hikayesiyle damga vurdu!

  1. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında son bölümde yine unutulmaz anlar yaşandı. Yayınlanan bu bölümde Elif Türk'ün hikayesi programa damga vurdu. Yarışmacı ameliyatı için istediği soruya kadar ulaşınca gözyaşlarına hakim olamadı.

    'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında son bölümde yine unutulmaz anlar yaşandı. Yayınlanan bu bölümde Elif Türk'ün hikayesi programa damga vurdu. Yarışmacı ameliyatı için istediği soruya kadar ulaşınca gözyaşlarına hakim olamadı.

  2. Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasının yeni bölümünde herkesi ağlatan bir olay yaşandı.

    Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasının yeni bölümünde herkesi ağlatan bir olay yaşandı.

  3. Zonguldak'ta yaşayan ve hemşire olarak görev yapan yarışmacı, hastanede geçirdiği kazayı anlattı.

    Zonguldak'ta yaşayan ve hemşire olarak görev yapan yarışmacı, hastanede geçirdiği kazayı anlattı.

  4. Hastanede etil alkol patlaması yaşandığını ve çalışırken ileri derecede yandığını dile getirerek hikayesiyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu üzdü.

    Hastanede etil alkol patlaması yaşandığını ve çalışırken ileri derecede yandığını dile getirerek hikayesiyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu üzdü.

  5. Ameliyatı için 100 bin TL'ye ulaşmak istediğini dile getiren yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

    Ameliyatı için 100 bin TL'ye ulaşmak istediğini dile getiren yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

  6. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, istediği soruya kadar ulaştı ve doğru cevabı verdi.

    Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, istediği soruya kadar ulaştı ve doğru cevabı verdi.

  7. Hedefine bir adım daha yaklaştığı için mutlu olan yarışmacı, soruyu bildikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

    Hedefine bir adım daha yaklaştığı için mutlu olan yarışmacı, soruyu bildikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

  8. Yarışmacı soru daha ilerlese de soruya doğru cevap veremedi.

    Yarışmacı soru daha ilerlese de soruya doğru cevap veremedi.

  9. Hikayesiyle geceye damga vuran yarışmacı, yarışmadan 30 bin TL aldı.

    Hikayesiyle geceye damga vuran yarışmacı, yarışmadan 30 bin TL aldı.