Arnavut Kaldırımı Klibinde Oynayan Minik Çocuğun Son Hali Şaşırttı!
90'lı yılların en popüler şarkılarından Arnavut Kaldırımı 1994 yılında yayınlanmıştı. Herkes onu şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun Arnavut kaldırımı klibiyle tanımıştı. İşte klipte rol alan küçük çocuğun yıllar sonraki hali...
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90'lı yılların en popüler şarkılarından Arnavut Kaldırımı 1994 yılında yayınlanmıştı. Herkes onu şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun Arnavut kaldırımı klibiyle tanımıştı. İşte klipte rol alan küçük çocuğun yıllar sonraki hali...
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90'lı yıllara damgasını vuran Arnavut Kaldırımı şarkısı, klibiyle de hafızalara kazınan minik çocuk şimdilerde 31 yaşında gencecik delikanlı oldu.
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Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu.
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En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...
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Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.
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Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 31 yaşında.
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İşte Arnavut Kaldırımı klibinde oynayan küçük çocuğun yani Batuhan Aydar'ın son hali...
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Aydar 1999 yılında ise Seda Sayan ve Güven Kıraç'la birlikte 'Ayşecik' isimli dizide rol aldı.
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2013 yılına kadar ekranlarda pek de görmediğimiz Aydar bu kez de Ötesiz İnsanlar isimli dizide Teğmen Deniz karakteriyle karşımıza çıktı.